Zuhal Topal'dan aşk dolu kareler! 16. evlilik yıl dönümünü böyle kutladı

Şimdilerde Yemekteyiz programı ile adından söz ettiren Zuhal Topal mutlu evliliği ile sanat camiasının örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ BÖYLE KUTLADI

Eşi ve kızı ile sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü isim bu defa 16'ncı evlilik yıl dönümünü kutladığı kareleri ile gündem oldu. Las Vegas'ta kutlama yapan ünlü çiftin romantik karelerine beğeni ve yağdı.

Zuhal Topal kocası ile olan karelerine; 'Sürprizlerle dolu tam 16 yılı geride bıraktık. Çok çalıştık,çok çabaladık,çok şey yaşadık, çok şey gördük, çok şey hissettik hayat zor yanlarını,güçlüklerini bize de gösterdi ama seninle o kadar güçlü bir takım olduk ki herşeyi aşmayı bildik ve birbirimize olan sevgimiz,saygımız hiç eksilmedi. Allah’ıma seninle ve canım kızımla yaşadığım bu güzel hayat için her gün şükrediyorum. 16. yılımız kutlu olsun aşkım seni çok seviyorum' notunu düştü.

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Ünlü çifte; 'Maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Mutluluğunuz daim olsun' gibi yorumlar yapıldı.







