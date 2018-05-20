Zuhal Topal ekrana dönüyor mu?

Konuyla ilgili Posta Gazetesi Yazarı Mesut Yar, Zuhal Topal'ın durumunun nasıl bir çıkmazda olduğunu köşesinde anlattı. İşte o yazı:

"Zuhal Topal, geçtiğimiz sezon sona eren izdivaç programlarının ekrandan düşen tek ismi olmuştu. Diğer isimler farklı formatlarla yollarında yürümeye devam ettiler...

Yıl içinde Zuhal Topal’ın çeşitli kanallarda tekrar kuşak programına başlayacağı duyurulmuştu. Ama bir şekilde olmadı...

Peki, son olarak el sıkıştığı söylenen FOX ekranında yakın gelecekte bir şey yapacak mı?

Vallahi işin Zuhal kanadından da kanal kanadından da pek bir ses yok.

Teoride bir el sıkışmışlık söz konusu ama... Sanırım iki taraf da uygun bir format arıyor. Bulurlarsa Zuhal Topal yine ekranda. Yok bulunmazsa bu iş yılan hikayesine döner!"

