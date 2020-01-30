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Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Kaynanalar ahtapotu görünce kendinden geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Sofra'da programının dün yayınlanan bölümünde bir ilk yaşandı. Profesyonel aşçı olan gelin adayı, kaynanalara ahtapot, kalamar ve karidesten oluşan bir menü hazırladı. Hayatlarında ilk kez ahtapot yiyen kaynanalar ise lokmaları çiğnemekte güçlük çekti.

Aylardır FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada isimli programda ilk kez ahtapot, kalamar ve karides yapıldı. Aslen Vanlı olan gelin adayı, evine gelen kaynanalara hayatlarında ilk kez tadacağı bir balık menüsü yapınca tadım aşamasında zor anlar yaşandı.

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KAYNANALARA AHTAPOT VE KARİDES YAPTI

17 yıldır evli olan ve profesyonel aşçı olarak çalışan kadın yarışmacı, kaynanalar için şu yemekleri yaptı: Çeşmi Nigar Çorbası, karides güveç, kalamar tava, ahtapot ızgara, ahtapot salatası, Girit ezme, ızgara çupra, biberiyeli patates, Akdeniz salatası, kaymaklı ayva tatlısı.

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"AHTAPOT SALDIRGAN BİR HAYVAN"

Hayatında ilk kez karides, kalamar ve ahtapot yiyecek olan kaynanalarda biri "Ahtapot saldırgan bir hayvan ondan nasıl yemek yapacak" dedi. Tadım yapmak için masaya oturan yarışmacılar karşılarında ızgara ahtapotu görünce kendilerinden geçti. Ahtapot karşısında mideleri bulanan kaynanalar, tatmak zorunda olduğu için lokmaları çiğnemekte güçlük çekti.


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