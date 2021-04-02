Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu | Zuhal Topal'la Sofrada'dan kim elendi?

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında 2 Nisan puan tablosu bugün yayınlanacak olan bölümün ardından belli olacak. Seyirciler Zuhal Topal'la Sofrada'dan kim elendi sorusunun yanıtını merak ediyor. Haftanın finalinde yarışmacılar 15 bin TL için yarışıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada'dan kim elendi?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'DAN KİM ELENDİ? ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada programında kimin elendiği ve puan tablosu bugünkü yayın sonrası belli olacak. Programda dün 30 yaşında olan ve 3 aylık nişanlı olan Emel Aksoy yarışmıştı. Aksoy, aslen İzmirli ve İzmir'de yaşıyor. Bugün yani 2 Nisan'da ise haftanın yarışan son gelin ve kayınvalideleri Hatice Özkan ile Yosma Özkan oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 NİSAN PUAN TABLOSU

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Nisan puan durumu dün açıklanmıştı:

Fatma Albayrak: 3

Aliye Aslan: 3

Ayten Karademir: 7

Yosma Özkan: 7



