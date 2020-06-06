Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 5 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 5 Haziran Cuma akşamı 415. bölümüyle yayınlandı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada'da programında 1-5 Haziran haftası sona erdi. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi oylamanın ardından belli oldu. Yarışmacılar son gün yemeklerini yedikten sonra puanlarını verdi ve haftanın kazananı açıklandı. Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim ise 39 puan toplayan Tuğba oldu. 38 puan toplayan Yasemin ise bu hafta bir puanla büyük ödülü kaçırdı.

26 puan toplayan Serpil ise haftanın en düşük puanını alan isim oldu. Kayınvalidelerden 21 puan alan Burcu yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan 7 puan aldı ve 28 puanla haftanın dördüncüsü oldu. Haftanın üçüncüsü ise Ebru oldu.



