Zuhal Topal'la Yemekteyiz, programda yapılan yemeklerin yanı sıra yarışmacıların ilginç karakterleri ve sunucu Zuhal Topal'ın son dönemde sık sık yaptığı bayılma şakaları sebebiyle adından söz ettiriyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Kenan Temizkan oldu. Yarışmacı elinin hissizleşmeye başladığını söyleyince apar topar hastaneye götürüldü. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kenan kimdir? Kenan Temizkan neden hastanelik oldu? Instagram hesabı nedir? Programda yaşananlar ve yarışmacının biyografisi haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KENAN KİMDİR?

Kenan Temizkan, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına Mersin'den katılıyor.

29 yaşındaki yarışmacının mesaleği ise bayan kuaförü.

Lise mezunu olduğu bilinen Kenan Temizkan, yemek konusunda oldukça iddialı.

KENAN TEMİZKAN NEDEN HASTANELİK OLDU?

Kenan Temizkan, mutfakta yemek yaptığı sırada bağırmaya başladı ve elini hareket ettiremediğini söyledi.

Bir anda olduğu yere çöken yarışmacıyı, program ekibi hastaneye götürdü.

Bu görüntüleri izleyen bazı kişiler sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda, yarışmanın yemek programı olmaktan çıktığını ifade etti.

KENAN TEMİZKAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından Kenan Temizkan'ın Instagram hesabı @kenantemizkan'dır.

