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Zuhal Topal, Yıldız Tilbe-Bülent Ersoy-Mustafa Keser'li paylaşımıyla dikkat çekti

20.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemi oldu. Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu programda yaşananlarla ilgili bir paylaşım da Zuhal Topal'dan geldi.

Zuhal Topal, Yıldız Tilbe-Bülent Ersoy-Mustafa Keser'li paylaşımıyla dikkat çekti

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in merakla beklenen programı Benzemez Kimse Bize, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın ilk konuğu ise başarılı sanatçı Yıldız Tilbe oldu.

Davranışlarından dolayı alkollü olduğu ileri sürülen Ersoy'un hareketleri kadar Diva'nın kucağına oturan Yıldız Tilbe'nin hareketleri de gündemdeydi.

Bülent Ersoy'un canlı yayında mikrofonu açık kalınca...Bülent Ersoy'un canlı yayında mikrofonu açık kalınca...

Ersoy canlı yayında alkollü olmadığı söylerken mikrofonu açık kalınca ise "Bu son program kovulduk" diyerek ilginç sözlere imza attı. Her anı sosyal medyada gündem olan programa dair kısa süre önce ekranlara dönen Zuhal Topal da bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in olduğu ilginç anları paylaşan Topal paylaşımına "Dün gece bir rüya gördüm Allah hayırlara çıkarsın" dedi. Topal paylaşımının devamında ise "Aa rüye değilmiş" dedi.

Topal'ın esprisi ise sosyal medyada komik bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Mustafa Keser Zuhal Topal
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