Zümrüdüanka dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, FOX’un iddialı projesi Zümrüdüanka ekrana gelmek için gün sayıyor. 25 Ocak Cumartesi akşamı ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Zümrüdüanka'nın çekimleri Kapadokya'da tüm hızıyla devam ediyor. Dizi, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCU KADROSU

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri başlayan “Zümrüdüanka” başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak’ta FOX’ta.



