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  4. Zümrüdüanka dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Zümrüdüanka dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Zümrüdüanka ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 20.01.2020 01:36 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Zümrüdüanka'nın 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. İmkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesinin anlatıldığı Zümrüdüanka'nın yayın tarihi de açıklandı. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerde oynadığı Zümrüdüanka çarpıcı fragmanıyla da dikkat çekti. Peki Zümrüdüanka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zümrüdüanka 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı, FOX’un iddialı projesi Zümrüdüanka ekrana gelmek için gün sayıyor. 25 Ocak Cumartesi akşamı ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan Zümrüdüanka'nın çekimleri Kapadokya'da tüm hızıyla devam ediyor. Dizi, imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğuna Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

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ZÜMRÜDÜANKA OYUNCU KADROSU

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

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Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri başlayan “Zümrüdüanka” başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak’ta FOX’ta.

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