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ABD, Rusya, Suriye geriliminde son dakika gelişmesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 07:52 | Son Güncelleme

Ortadoğu'da tansiyon yüksek! ABD, Rusya, Suriye geriliminde son dakika gelişmeler geliyor. İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) ve Guardian gazeteleri, Suriye basınına ve ülke içindeki kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını yazdı.

ABD, Rusya, Suriye geriliminde son dakika gelişmesi!

FT'nin Rebecca Collard ve Asser Khattab imzalı haberinde, Suriyeli askerlerin alarmda olduğu ve savaş uçaklarının yeniden konuşlandırıldıkları bildirildi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın olası bir askeri operasyonuna karşı "gerekli önlemleri aldığını" söyledi.

Muhammed, "Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor" dedi.

Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını iddia etmişti.

Habere göre Suriye hükümetine yakın yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını öne sürdü.

El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililer de Suriye hava kuvvetlerinin bazı hava araçlarını muhtemel füze saldırılarından korumak için yeniden konuşlandırdığını söylemişti.

FT'nin haberinde, Washington'ın Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelmemek için, Rusya askeri üslerindeki Suriye hedeflerini vurmaktan büyük ihtimalle kaçınacağı da belirtildi.

Muhammed, ABD'nin ülkenin kuzeyinde bulunan 2 bin askeri personelini hatırlatarak, "Amerikalılara Suriye'de de üsleri olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi. "Nerede olduklarını biliyoruz ve karşılık verme kapasitemiz var." dedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya, 2015 yılında Suriye hükümetini desteklemek için savaş uçaklarını ve askerlerini ülkeye göndermişti.

ABD geçen yıl, Suriye hükümetine ait bir askeri hava üssünü 59 Tomhawk füzesiyle vurmuştu..

ABD saldırıdan önce Rusya'yı bilgilendirmişti.

“ŞAM'DA ASKERİ HAZIRLIK YAPILIYOR”

Guardian gazetesinin konuştuğu Şam sakinleri de başkentte ordunun olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söylediler.

Martin Chulov imzalı haberde, gazeteye konuşan iki kent sakini, askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini iddia etti.

Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Suriye hükümetinin müttefiki Hizbullah güçleri de, Şam'ın batısında, olası bir askeri müdahalenin hedefi olabilecek noktalardan uzakta yeniden konuşlandı.

Gazeteye konuşan başka kent sakinleri ise, ağır silahlı askerlerin yüzlerce kontrol noktalarını denetlediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
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