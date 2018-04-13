ABD, Rusya, Suriye geriliminde son dakika gelişmesi!

FT'nin Rebecca Collard ve Asser Khattab imzalı haberinde, Suriyeli askerlerin alarmda olduğu ve savaş uçaklarının yeniden konuşlandırıldıkları bildirildi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın olası bir askeri operasyonuna karşı "gerekli önlemleri aldığını" söyledi.

Muhammed, "Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor" dedi.

Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını iddia etmişti.

Habere göre Suriye hükümetine yakın yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını öne sürdü.

El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililer de Suriye hava kuvvetlerinin bazı hava araçlarını muhtemel füze saldırılarından korumak için yeniden konuşlandırdığını söylemişti.