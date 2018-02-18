Bozulan yollara müdahale

Tekirdağ’n Marmaraereğlisi ilçesinde yağmur yağışı sonrası bozulan yolların yapımına başlandı.
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Ekşielma mevkisindeki enerji depolama alanlarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bozulan yolları ekibi ile inceleyen Başkan Uyan’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol yapım çalışmasına başlandı.
Yağmur sonrası bozulan yolların tespit edilerek yapımına başlandığını aktaran Başkan Uyan, “İlçemizde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerdeki yollarımızın durumunu tespit ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekibimizle birlikte yaptığımız incelemeler sonrası yollarımızın bakım ve onarımını yapıyoruz. Enerji depolama tesislerinin bulunduğu alandaki yolumuz yağmur sonrası kötü duruma gelmiş, buraya sağlam altyapı malzemesi dökerek yolu güçlendireceğiz. İlçemizde vatandaşlarımızın yollarla ilgili sıkıntılarını tek tek dinliyor, anında müdahalede bulunuyoruz” dedi.
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