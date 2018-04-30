FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı derdest etmek için 31 gemiye sefer emri veren FETÖ’cülerle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. FETÖ elebaşısı Gülen’in ses kaydında “Uganda’dan ananas gelmiş” diyerek şifresini verdiği elmas ve pırlanta gibi değerli taşların kaçakçılığının savaş gemileriyle yapıldığından şüphe ediliyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Afrika’da liman liman gezen Deniz Kuvvetleri gemilerinin değerli taşların taşınmasında kullanılmış olmasından şüphe ediliyor. Elebaşı Gülen’in kamuoyuna yansıyan ses kaydında “ananas” diye bahsettiği şeyin ananas değil elmas ve pırlanta gibi değerli taşlar olduğu ortaya çıkmıştı.

ROTAYI GÜLEN BELİRLEDİ



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamları, FETÖ’cü amirallerin her türlü konuyu Gülen’e sorduklarını itiraf etti. Son olarak İsmail Ç., Türk Deniz Görev Grubu’nun Afrika kıtasını seyrinde ziyaret edilecek limanların terörist elebaşı Gülen’e danışıldığını anlatmıştı. Barbaros Türk Deniz Görev Grubu-2014 (TDGG), 148 yıl aradan sonra ilk kez Ümit Burnu’nu geçeceği seyrinde, liman ziyaretlerinin FETÖ’ye ait okulların olduğu ülkelere yapılmasının uygun olacağı telkininden hareketle, limanları Gülen’in talimatları doğrultusunda belirledi. O görevde toplam 24 ülke ve 25 liman ziyaret edildi.