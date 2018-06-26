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İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nden son dakika yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada saat olarak bugün öğleden sonra ve yarına dikkat çekildi. Valilik açıklamasında, 'Vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir' denildi. Son olarak AKOM'dan yapılan uyarıda dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması ve özel araçlar için gerekli önlemlerin alınması istendi.

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'nin ardından bir son dakika uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.

İBB AKOM ‘DAN DOLU UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM İstanbul’da bugün beklenen şiddetli dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada Özel araçların doludan zarar görmesini engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

İstanbul’da beklenen dolu yağışına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM yaptığı açıklamada özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtirken AKOM ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul bugün öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisi altına girecek. Yağışların bölgesel olacağı zaman zaman dolu şeklinde yağacağı tahmin ediliyor. Raporda, Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi olabileceği belirtiliyor.

Özel araçların dolu yağışından zarar görmemesi için kapalı alanlarda muhafaza edilmesi öneriliyor. Üç gün süreceği tahmin edilen yağışların fırtına şeklinde aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ihbar doğrultusunda ekiplerini alarma geçirerek muhtemel riskli bölgelere ekiplerini sevk etti. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tedbirlerini alıyor."

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DOLU YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'un Avrupa yakası kuzey ilçelerinde zaman zaman fındık büyüklüğünde dolu bekleniyor. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin ediliyor.

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YAĞIŞLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da yağışlar bugün saat 15.00'da başlayıp 23.59'a kadar devam edecek.


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