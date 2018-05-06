Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Türkiye 24 Haziran seçimlerine geri sayımını sürdürürken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce isminin açıklanması şimdiden seçim meydanlarını hareketlendirdi. İnce seçim startını Yalova mitingiyle yaparken, iktidardan da İnce ismine tepkiler gelemeye başladı.
İnce, Akşener, Demirtaş ve Karamollaoğlu'nun ayrı ayrı aday olmasıyla beraber 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için ilk turda sonuç alması zor görünürken, şimdiden ikinci tur hesapları yapılmaya başlandı bile.
KATILIM ARTARSA MUHALEFETİN ŞANSI DA ARTAR
Gazetecei Hüsnü Mahalli bugünkü 'ince ince bir kar yağar' başlıklı yazısında, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan hesapları yazdı. Seçim çalışmalarının heyecanlı ve gergin bir ortamda geçeceğini belirten Mahalli, seçime katılım oranının yüzde 90' a çıkasa muhalefetin şansının artacağını belirtti.
BİRİNCİ TURDA YARIŞ AKŞENER-İNCE ARASINDA OLACAK
Şimdiki rakamların Muharrem İnce'nin lehine olduğunu belirten Mahalli, birinci turda gerçek mücadelenin Akşener-İnce arasında yaşanacağını iddia ederek şunları yazdı;
Bana göre Muharrem İnce CHP'nin %25 olan oy oranını koruyabilir. Koruyabilirse birinci tur için Meral Akşener'in şansı azalır. Çünkü Meral Hanım MHP oylarının büyük bölümünü alarak %10'u aşabilir. DP gibi diğer küçük parti seçmenlerinin oylarını da alır. Meral Hanım ayrıca CHP'den oy almaya çalışacak ve İnce'nin olası yanlışlarından dolayı küskün seçmenleri kazanabilir. Bunun oranını şimdiden söylemek imkansız.
Geriye AKP'den gelecek oylar kalıyor. Bu da Meral Hanım'ın performansına bağlı. AKP içinde Meral Hanım'a oy verecek çok sayıda seçmen olduğunu düşünüyorum.
İKİNCİ TURDA MUHALEFETİN OY ORANI: YÜZDE 55
İkinci turda muhalefet arasında tam anlamıyla ittifak sağlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işinin çok zor olduğunu belirterek yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;
İkinci cephede Erdoğan'a karşı muhalefet adayı kazanmaya çalışacak.
Bana göre şansı çok büyük.
Olası rakamlara bakalım :
CHP %25, İYİ Parti % 15, HDP % 12 ve Saadet %4.
Toplam : %55.
Tek koşulla:
Muharrem İnce ikinci turda kalırsa İYİ Parti'nin milliyetçi kanadından ve Saadet'in İslamcı seçmenlerinden oy alma hesabıdır.
Bunu başarır HDP desteğini de sağlarsa kesin kazanır.
Yok eğer Meral Hanım ikinci tura kalırsa muhalif herkesin desteğini alır ama HDP'yi ikna etmesi gerekiyor.
İnce ya da Akşener herkesin desteğini alabilir görünürse heyecan artar ve AKP'ye oy vermiş seçmenlerden çok daha kişi muhalefet adayını destekler.
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