Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

KATILIM ARTARSA MUHALEFETİN ŞANSI DA ARTAR Gazetecei Hüsnü Mahalli bugünkü 'ince ince bir kar yağar' başlıklı yazısında, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan hesapları yazdı. Seçim çalışmalarının heyecanlı ve gergin bir ortamda geçeceğini belirten Mahalli, seçime katılım oranının yüzde 90' a çıkasa muhalefetin şansının artacağını belirtti.

Bana göre Muharrem İnce CHP'nin %25 olan oy oranını koruyabilir. Koruyabilirse birinci tur için Meral Akşener'in şansı azalır. Çünkü Meral Hanım MHP oylarının büyük bölümünü alarak %10'u aşabilir. DP gibi diğer küçük parti seçmenlerinin oylarını da alır. Meral Hanım ayrıca CHP'den oy almaya çalışacak ve İnce'nin olası yanlışlarından dolayı küskün seçmenleri kazanabilir. Bunun oranını şimdiden söylemek imkansız.

Geriye AKP'den gelecek oylar kalıyor. Bu da Meral Hanım'ın performansına bağlı. AKP içinde Meral Hanım'a oy verecek çok sayıda seçmen olduğunu düşünüyorum.

İKİNCİ TURDA MUHALEFETİN OY ORANI: YÜZDE 55



İkinci turda muhalefet arasında tam anlamıyla ittifak sağlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işinin çok zor olduğunu belirterek yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

İkinci cephede Erdoğan'a karşı muhalefet adayı kazanmaya çalışacak.

Bana göre şansı çok büyük.

Olası rakamlara bakalım :

CHP %25, İYİ Parti % 15, HDP % 12 ve Saadet %4.

Toplam : %55.

Tek koşulla:

Muharrem İnce ikinci turda kalırsa İYİ Parti'nin milliyetçi kanadından ve Saadet'in İslamcı seçmenlerinden oy alma hesabıdır.

Bunu başarır HDP desteğini de sağlarsa kesin kazanır.

Yok eğer Meral Hanım ikinci tura kalırsa muhalif herkesin desteğini alır ama HDP'yi ikna etmesi gerekiyor.

İnce ya da Akşener herkesin desteğini alabilir görünürse heyecan artar ve AKP'ye oy vermiş seçmenlerden çok daha kişi muhalefet adayını destekler.

