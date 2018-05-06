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Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, parti tabanınında büyük coşku yaratırken şimdiden ikinci tur hesapları yapılmaya başlandı bile. Gazeteci Hüsnü Mahalli, bugünkü yazısında seçimi kazanmak için yapılan hesapları yazarak, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı.

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Türkiye 24 Haziran seçimlerine geri sayımını sürdürürken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce isminin açıklanması şimdiden seçim meydanlarını hareketlendirdi. İnce seçim startını Yalova mitingiyle yaparken, iktidardan da İnce ismine tepkiler gelemeye başladı.

İnce, Akşener, Demirtaş ve Karamollaoğlu'nun ayrı ayrı aday olmasıyla beraber 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için ilk turda sonuç alması zor görünürken, şimdiden ikinci tur hesapları yapılmaya başlandı bile.

KATILIM ARTARSA MUHALEFETİN ŞANSI DA ARTAR

Gazetecei Hüsnü Mahalli bugünkü 'ince ince bir kar yağar' başlıklı yazısında, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan hesapları yazdı. Seçim çalışmalarının heyecanlı ve gergin bir ortamda geçeceğini belirten Mahalli, seçime katılım oranının yüzde 90' a çıkasa muhalefetin şansının artacağını belirtti.

BİRİNCİ TURDA YARIŞ AKŞENER-İNCE ARASINDA OLACAK

Şimdiki rakamların Muharrem İnce'nin lehine olduğunu belirten Mahalli, birinci turda gerçek mücadelenin Akşener-İnce arasında yaşanacağını iddia ederek şunları yazdı;

Bana göre Muharrem İnce CHP'nin %25 olan oy oranını koruyabilir. Koruyabilirse birinci tur için Meral Akşener'in şansı azalır. Çünkü Meral Hanım MHP oylarının büyük bölümünü alarak %10'u aşabilir. DP gibi diğer küçük parti seçmenlerinin oylarını da alır. Meral Hanım ayrıca CHP'den oy almaya çalışacak ve İnce'nin olası yanlışlarından dolayı küskün seçmenleri kazanabilir. Bunun oranını şimdiden söylemek imkansız.
Geriye AKP'den gelecek oylar kalıyor. Bu da Meral Hanım'ın performansına bağlı. AKP içinde Meral Hanım'a oy verecek çok sayıda seçmen olduğunu düşünüyorum.

İKİNCİ TURDA MUHALEFETİN OY ORANI: YÜZDE 55

İkinci turda muhalefet arasında tam anlamıyla ittifak sağlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işinin çok zor olduğunu belirterek yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

İkinci cephede Erdoğan'a karşı muhalefet adayı kazanmaya çalışacak.
Bana göre şansı çok büyük.
Olası rakamlara bakalım :
CHP %25, İYİ Parti % 15, HDP % 12 ve Saadet %4.
Toplam : %55.
Tek koşulla:
Muharrem İnce ikinci turda kalırsa İYİ Parti'nin milliyetçi kanadından ve Saadet'in İslamcı seçmenlerinden oy alma hesabıdır.
Bunu başarır HDP desteğini de sağlarsa kesin kazanır.
Yok eğer Meral Hanım ikinci tura kalırsa muhalif herkesin desteğini alır ama HDP'yi ikna etmesi gerekiyor.
İnce ya da Akşener herkesin desteğini alabilir görünürse heyecan artar ve AKP'ye oy vermiş seçmenlerden çok daha kişi muhalefet adayını destekler.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
şişirin bakalım şişirin
rüzgar akşener ile muharrem ince'den yana esiyor
Bunları sallamadan önce ne içtiğinizi çok merak ediyorum
her 2 aday da hakediyor. akşener de muharrem ince de seçilebilir.
şunu hesap edemiyorsunuz, mhp den kaçan ülkücüler hdp nin desteklediği bir adaya asla oy vermezler.
Sarf ettiğiniz efora yazık RTE tüm planlarınızı boşa çıkaracak Şimdiden oylar çalındı demeye başlayın nasarisizliginizi örtmek için Koyun secmeniniz ne soylesiniz inanıyor Aksener incenin 3 te 1 o kadar oy alamayacak balon patlayacak İnce Seloyu ziyaret Edip PKK oylarını alayım derken elindeki oylardan da olacak .
Dünki konuşmasında münafık çetesi tabirini kullanan parti genel başkanı zatı şiddetle kınıyorum, o makamlara yakışmıyor,çemkir kötüle pisle diye seçmediler sizi.
İLK TURDA HİÇBİR ADAY SEÇİLEMEZ! MUHARREM İNCE İLE AKŞENER 2.TURA KALIR
sayın ince bu kafayla ülkenyi bitirirsin şindiden seçim vaadi olarak sarayı yıkmak istiyorsun bu milletin rıskından kesilip te yapılan sarayı ülkenize çokmu görüyorsun ? ha senin aklın ha benim ufaklığın aklı diyecem ama ufaklığın aklı senden iyi çalılıyor.
24 haziran bayramın olsun TÜRKİYEM az kaldı güzel günler göreceğiz...muharrem ince yada akşener hiç farketmez gönlümüz her ikisine de razıdır...
saadetin % 2 dahi oyu yok! iyi parti % 7-8 hdp 10-11 civarı kıçlarını yırtsalar %45 civarı anca toplarlar!!! erdoğanın başkanlığı hayırlı olsun!!
Yıllardır seçimlerde %15'lik bir dilim oy kullanmıyor. Sizce bir AKP'linin oy kullanmaması mümkün mü? Adamlar işini gücünü bırakıp memleketlerine bile gidip oy kullanıyor. Onlar için seçim bayram namazı gibi, hiç ibadet yapmasak ta bari bayram namazına gidelim der gibi. o kadar inanışlar ki ibadet sayıyorlar sanki. Eğer olacak ise 2'nci seçime CHP seçmeninin kalmayacağı, tatile gideceğini değerlendiriyorum. Bu durum da da maalesef AKP, yani Erdoğan için çok büyük artı olacaktır.
ne günlere kaldık be hüsnü mahalliden seçim analizleri ..bunlara analiz denmez temenni denir..
inşallah şer ittifakından kurtulacağız,,memleket ve islam alemi huzurz kavuşur
Esadın yalakası hüsnü mahalli sadece görmek istediği tabloyu yazmış. Ama İnşaallah bu yazılan gibi bi sonuç çıkmayacak. İlk turda sonuç alınacak.
Hüsnü Mahalli sana içiriyorlar.
Hdp %12 mi?. İçip içip anket yayınlıyorsunuz
Küresel sermayenin projesi feto destekli troller,her zamanki gibi algı operasyonu yapıyor.
anketleri tahminleri altüst etmeye, tüm yurtta hergün çığ gibi büyüyerek tüm yurtta gümbür gümbür geliyoruz.iyi insanlara gönül verdik...
Bütün nefsputuperestler toplandık toplandık bahanelerle kuşandık kuşandık kuşandık
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