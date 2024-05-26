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  4. Satılık araçtan çıktı! Görenler şaşkına döndü

Satılık araçtan çıktı! Görenler şaşkına döndü

26.05.2024 14:52
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşanan olayda, kamyon garajında satılık bir otomobilin motor kısmında zehirli engerek yılanı çıktı. Yıldıray Orhun isimli vatandaş engerek yılanını yakaladı. Orhun, “Kamyon garajında satılık bir aracımız vardı. Aracın başı kalabalıktı. Ne oldu diye sordum. Yılan var dediler. Aracın ön kaputu açıktı. Yılan radyatör boşluğuna girmiş" dedi.

Satılık araçtan çıktı! Görenler şaşkına döndü

Bayramiç ilçesinde kamyon garajında bir otomobilin motor kısmına zehirli engerek yılanı girdi. Engerek yılanı Yıldıray Orhun tarafından kontrollü bir şekilde yakalandı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

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"NE OLDU?' DİYE SORDUM, 'YILAN VAR' DEDİLER"

Engerek yılanını yakalayan Yıldıray Orhun, “Kamyon garajında satılık bir aracımız vardı. Aracın başı kalabalıktı. Ne oldu diye sordum. Yılan var dediler. Aracın ön kaputu açıktı. Yılan radyatör boşluğuna girmiş.

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"ÖLDÜRMEDİM, SUYA BIRAKTIM”

Canlı hayvanı öldürmek günahtır dedim. Sopayla yılanı çıkardım. Sopayla yerde başını bastırıp yakaladım. Öldürmedim. Suya bıraktım” dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale yılan
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