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Adana'da isyan ettiren görüntü: Sen bu kıza ne yapıyorsun ya!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

Adana'da nişanlısı olduğunu iddia ettiği kadına ağladığı için bağırarak hakaret eden ve şiddet uygulayan adama, çevredeki bir kadın tepki göstererek müdahale etti.

Adana'da isyan ettiren görüntü: Sen bu kıza ne yapıyorsun ya!

İddiaya göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi Ek Hizmet Binası çevresinde meydana geldi. Bir kadın ve bir erkek, park halindeki arabanın yanına gelerek sokak ortasında tartıştı. Adamın kadına bağırarak küfürler edip arabaya bindirmeye çalışmasına çevredeki bir kadın tepki gösterdi. “Kadına neden bağırıyorsun” tepkisinin ardından, “Ağlıyor onun için” diyen adam, nişanlısını arabadan çıkarmaya çalışarak, “Çık lan çık” diye bağırdı.

İHA'nın haberine göre kameralara yansıyan görüntülerde, adamın hamlesiyle arabadan ağlayarak kafasını çıkaran kadın, tepki gösteren kadına bir şeyler demeye çalışıyor. Bu esnada adamın yüzüğünü gösterip “nişanlıyız” demesiyle, kadının, “Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya” dediği duyuluyor. Tepkiler üzerine adamın rahat tavırlar sergilemesi ve sigarasını çıkarıp içmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
adana kadına şiddet

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