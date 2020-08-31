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1,5 milyon vizon itlaf edildi; çiftlikleri kapatılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerinin gelecek yıl kapatılmasına karar verdi. Yaklaşık 40 vizon çiftliğinde salgınının ortaya çıkması nedeniyle şu ana kadar 1,5 milyondan fazla vizon itlaf edildi.

1,5 milyon vizon itlaf edildi; çiftlikleri kapatılıyor

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın alınmasında salgının vizonlara bulaşması ve çiftliklerde çalışanlarda görülen vakaların artması gerekçe gösterildi.

Daha önce 2024'te kapatılması öngörülen çiftliklerin, vaka sayıları sebebiyle 2021'de tamamen kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Çiftliklerin kapatılması ve itlaf edilecek hayvanların bedelleri için hükümetin ek 150 milyon Euro bütçe oluşturduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Hugo de Jonge "Tüm önlemlere rağmen virüsün vizon çiftliklerinde yayılmasının önlenememesi üzücü. Virüsün bu şekilde yayılmaya devam etme riskini alamayacağımız için bu kararı aldık." dedi.

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Güvenliği Bakanı Carola Schouten de "Geçtiğimiz aylarda vaka sayılarında görülen artışın önümüzdeki yıl yaşanmaması için hükümet zorunlu kapatma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 150 VİZON ÇİFTLİĞİ BULUNUYOR!

Geçen aylarda 40'tan fazla vizon çiftliğinde Covid-19 vakası görülmesi üzerine buraların kapatılmaları kararlaştırılmıştı. Şu ana kadar 1,5 milyon vizonun itlaf edildiği duyuruldu.

"Dünyanın 4. büyük vizon besicisi" olan Hollanda'da özellikle Almanya ile olan doğu sınırı başta olmak üzere yaklaşık 150 vizon çiftliği bulunuyor.

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