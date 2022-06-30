Verilerimizi uzun soluklu kullanmak için dahili depolama alanlarına ihtiyaç duyarız. Bu depolama alanlarının belirli boyutları mevcuttur. Depolama alanlarının boyutlarından bahsederken EB, KB, MB, GB, TB, PB, ZB, YB gibi terimler kullanılır ve bunları sık sık birbirlerine dönüştürürüz. 1 eksabayt kısaltılmış hali ile EB 1018 bayta denktir.

Depolama alanları cihazlardaki verilerin kaybolmadan saklanması için büyük önem taşır. Hangi alanda hangi ölçü biriminde saklanacağı belirli ölçü değerleri ile açıklanır. Ölçü birimleri de kendi aralarında boyutlara göre sıralanır.

Byte ölçü birimleri küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır;

byte - kilobayt (KB) - megabayt (MB) - gigabayt (GB) - terabayt (TB) - petabayt (PB) - eksabayt (EB) - zettabayt (ZB) - yottabayt (YB).

Bilgisayar ölçü birimlerinde 8 bit 1 byte denk gelir. Bu durumun haricinde tüm ölçü birimleri bir öncekinin 1024 katı şeklinde artarak ilerler. Peki 1 EB kaç KB, MB, GB, TB, PB, ZB, YB eder?

1 EB Kaç KB Eder?

1 eksabayt 1125899906842620 KB’ ye denk gelir.

1 EB Kaç MB Eder?

1 eksabayt 1099511627776 MB’ ye denk gelir.

1 EB Kaç GB Eder?

1 eksabayt 1073741824 GB’ ye denk gelir.

1 EB Kaç TB Eder?

1 eksabayt 1048576 TB’ye denk gelir.

1 EB Kaç PB Eder?

1 eksabayt 1024 PB’ ye denk gelir.

1 EB Kaç ZB Eder?

1 eksabayt 0,0009765625 ZB’ ye denk gelir.

1 EB Kaç YB Eder?

1 eksabayt 0.00093132257461548 YB’ ye denk gelir.



