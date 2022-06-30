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1 ZB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, YB eder?

29.06.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihazlara kayıt edilen her bir dosyanın belirli bir kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasite çeşitli terimler ile isimlendirilir. Depolama terimlerinin hesaplamalarında farklı bayt değerleri kullanılır. 1 ZB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, YB eder?

1 ZB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, YB eder?

İçindekiler

  • 1 ZB Kaç KB Eder?
  • 1 ZB Kaç MB Eder?
  • 1 ZB Kaç GB Eder?
  • 1 ZB Kaç TB Eder?
  • 1 ZB Kaç PB Eder?
  • 1 ZB Kaç EB Eder?
  • 1 ZB Kaç YB Eder?

Teknolojide yaşanan gelişmeler ile beraber günlük yaşamda kullanılan dosya boyutları da arttı. Bayt ya da byte terimi günümüzde sıkça duyulan bir terim haline geldi. Depolama ölçü birimlerinin büyümesi ile beraber hesaplama işlemleri de zorlaştı. Bu sebep ile ölçü birimleri hesaplaması yapılırken bu birimlere karşılık gelen ölçü birimlerine ya da değerlerine dikkat etmekte fayda var.

Byte ya da bayt terimi bir karakter, harf, rakam ya da sembol olarak karşılık bulabilir. Küçükten büyüğe bayt sıralaması şu şekildedir;

  • Kilobayt (KB)
  • Megabayt (MB)
  • Gigabayt (GB)
  • Terabayt (TB)
  • Petabayt (PB)
  • Eksabayt (EB)
  • Zettabayt (ZB)
  • Yottabayt (YB)

Teknoloji ile beraber hayatımıza giren terimlerden biri olan eksabayt'tan bir büyük bilgisayar depolama ölçü birimi Zettabittir. Zettabit, ZB şeklinde kısaltılır ve dijital bilgi veya bilgisayar depolaması için birim bitin bir katı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1 ZB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, YB eder?

1 YB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB eder?1 YB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB eder?

1 ZB Kaç KB Eder?

1 zettabayt, 1152921504606850000 kilobayta denktir.

1 ZB Kaç MB Eder?

1 zettabayt, 1125899906842620 megabayta denktir.

1 ZB Kaç GB Eder?

1 zettabayt, 1099511627776 gigabayta denktir.

1 ZB Kaç TB Eder?

1 zettabayt, 1073741824 terabayta denktir.

1 ZB Kaç PB Eder?

1 zettabayt, 1048576 petabayta denktir.

1 ZB Kaç EB Eder?

1 zettabayt, 1024 eksabayta denktir.

1 ZB Kaç YB Eder?

1 zettabayt, 0,0009765625 yottabayt denktir.

1 EB kaç KB, MB, GB, TB, PB, ZB, YB eder?1 EB kaç KB, MB, GB, TB, PB, ZB, YB eder?


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