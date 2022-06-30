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1 YB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB eder?

29.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihazlara kayıt edilen her verinin belirli bir ölçüsü bulunur ve cihazların da belirli bir depolama hacmi vardır. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve sürekli yenilemesi sonucunda insan hayatlarına yeni terimler girmiştir. Bu terimlerden birisi de ölçü birimleridir. Cihazlarınızda kullanacağınız depolama alanları ile ilgili olan ölçü birimleri nelerdir, küçükten büyüğe bu ölçü birimleri nasıl sıralanır, 1 YB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB eder?

1 YB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB eder?

Özellikle bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarda kullanılan YB KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB terimleri ölçüyü belirtmek amacı ile kullanılır. Bu nedenle bu ölçü birimlerinin birbirlerine sık sık dönüşümüne ihtiyaç duyulur. Bu dönüştürmeleri yaparken dikkatli olmak önemlidir. Çünkü ölçü birimleri büyüdükçe hesaplamalar daha kafa karıştırıcı ve zor olmaya başlamıştır. Bu noktada hesabı karıştırılan birimlerden biri de YB yani yottabittir. 1 YB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB eder?

Ölçü birimlerinin sıralaması oldukça kolaydır. Küçükten büyüğe byte ölçü birimleri şu şekilde sıralanabilir;

byte - kilobayt (KB) - mehabayt (MB) - gigabayt (GB) - terabayt (TB) - petabayt (PB) - eksabayt (EB) - zettabayt (ZB) - yottabayt (YB).

Küçükten büyüye doğru sıralanan bu ölçü birimlerinde 8 bit 1 byte ya da diğer yazılış şekli ile 1 bayta denk gelir. Tüm ölçüler bir önceki ölçü biriminin 1024 katı şeklinde artarak ilerler.

1 ZB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, YB eder?1 ZB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, YB eder?

1 YB KB Eder?

1 YB 1180591620717411303424 TB'ye denk gelir.

1 YB MB Eder?

1 YB 1152921504606846976 MB' ye denk gelir.

1 YB GB Eder?

1 YB 1125899906842620 TB'ye denk gelir.

1 YB TB Eder?

1 YB 1099511627776 TB'ye denk gelir.

1 YB PB Eder?

1 YB 1073741824 PB'ye denk gelir.

1 YB EB Eder?

1 YB 1048576 EB' ye denk gelir.

1 YB ZB Eder?

1 YB 1024 ZB' ye denk gelir.

1 EB kaç KB, MB, GB, TB, PB, ZB, YB eder?1 EB kaç KB, MB, GB, TB, PB, ZB, YB eder?


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