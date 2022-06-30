Özellikle bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarda kullanılan YB KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB terimleri ölçüyü belirtmek amacı ile kullanılır. Bu nedenle bu ölçü birimlerinin birbirlerine sık sık dönüşümüne ihtiyaç duyulur. Bu dönüştürmeleri yaparken dikkatli olmak önemlidir. Çünkü ölçü birimleri büyüdükçe hesaplamalar daha kafa karıştırıcı ve zor olmaya başlamıştır. Bu noktada hesabı karıştırılan birimlerden biri de YB yani yottabittir. 1 YB kaç KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB eder?

Ölçü birimlerinin sıralaması oldukça kolaydır. Küçükten büyüğe byte ölçü birimleri şu şekilde sıralanabilir;

byte - kilobayt (KB) - mehabayt (MB) - gigabayt (GB) - terabayt (TB) - petabayt (PB) - eksabayt (EB) - zettabayt (ZB) - yottabayt (YB).

Küçükten büyüye doğru sıralanan bu ölçü birimlerinde 8 bit 1 byte ya da diğer yazılış şekli ile 1 bayta denk gelir. Tüm ölçüler bir önceki ölçü biriminin 1024 katı şeklinde artarak ilerler.

1 YB KB Eder?

1 YB 1180591620717411303424 TB'ye denk gelir.

1 YB MB Eder?

1 YB 1152921504606846976 MB' ye denk gelir.

1 YB GB Eder?

1 YB 1125899906842620 TB'ye denk gelir.

1 YB TB Eder?

1 YB 1099511627776 TB'ye denk gelir.

1 YB PB Eder?

1 YB 1073741824 PB'ye denk gelir.

1 YB EB Eder?

1 YB 1048576 EB' ye denk gelir.

1 YB ZB Eder?

1 YB 1024 ZB' ye denk gelir.



