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1 haftalık test için aylardır mahsurlar! Trump'tan Elon Musk'a "Uzayda terk edilen astronotları geri getir" çağrısı yaptı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.01.2025 12:42
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NASA astronotları uzayda mahsur kaldı! Boeing'in Starliner kapsülündeki arıza yüzünden 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bekleyen astronotlar için Trump, Elon Musk'a geri getir çağrısı yaptı. Musk, en yakın zamanda astronotları dünyaya getirmek için çaba sarf edeceğini duyurdu.

1 haftalık test için aylardır mahsurlar! Trump'tan Elon Musk'a "Uzayda terk edilen astronotları geri getir" çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulundu.

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"UZAYDA TERK EDİLEN ASTRONOTAR"

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump, "Elon Musk ve SpaceX'ten, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim." ifadesini kullandı.

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Öte yandan, Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, en yakın sürede astronotları dünyaya getirebilmek için çaba sarf edeceğini vurguladı.

UZAYDA MAHSUR KALAN NASA ASTRONOTLARI

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

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Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

10 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Astronot Elon Musk NASA abd trump
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