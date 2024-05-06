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  4. 1 Mayıs’ta polise saldıran 11 şüpheli tutuklandı

1 Mayıs’ta polise saldıran 11 şüpheli tutuklandı

06.05.2024 18:50
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları nedeniyle gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

1 Mayıs’ta polise saldıran 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilere karıştığı tespit edilerek dün sabah gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 11 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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