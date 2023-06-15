1 milyon dolara cinsel organını sigorta ettirdi! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalara neden oluyor”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 39 yaşındaki Keiran Lee 2012 yılında penisini 1 milyon dolara sigorta yaptırdı. Özellikle yaptığı iş nedeniyle çeşitli yaralanmalar yaşayabilme ihtimalinin bulunduğunu belirten Lee, sigorta yaptırmasının bir diğer nedeninin ise insanlar olduğunu söyledi. İnsanların meraklı bakışlarından bunaldığını ifade eden Lee, “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalara neden oluyor. İnsanlar çok merak ediyor ve görmek istiyorlar” diye konuştu.

“ERKEKLER BU KONUDA TAKINTILI”

Erkeklerin özellikle cinsel organlarının boyutu konusunda takıntılı olduğunu ifade eden Lee, “Los Angeles'ta, penislerini daha dolgun hale getirmek için gerçekten dolgu yaptıran erkekler tanıyorum. Erkekler bu konuda takıntılı” ifadelerini kullandı.