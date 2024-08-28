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    4. 1 yıl boyunca biriktirdiği bozuk paralarla Euro almak istedi! Bir kumbara dolusu para sadece 5 Euro etti... Sonuca kendisi bile inanamadı

    1 yıl boyunca biriktirdiği bozuk paralarla Euro almak istedi! Bir kumbara dolusu para sadece 5 Euro etti... Sonuca kendisi bile inanamadı

    28.08.2024 14:25
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 14:25
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    Sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi 1 yıl boyunca kumbarasında biriktirdiği paraları Euro'ya çevirmek istedi. Kumbarasındaki tüm bozuk paraların tek tek sayıldığını ifade eden genç kadın ise karşılığında 5 Euro aldı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda 1 yıl boyunca biriktirdiği TL cinsindeki bozuk paraların toplamınu Euro'ya çevirmeye karar veren bir kullanıcı yer aldı. Bir kumbara dolusu 1 TL ile giden kadın gönderisine, "1 yıldır kumbarama attığım bozuk paralarla Euro almaya gittim" notunu ekledi.

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    Kumbarada bulunan tüm bozuk paraların tek tek sayılmasından sonra kendisine 5 Euro verildiğini dile getiren kullanıcının paylaşımı gündem yarattı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu izlemek beni üzdü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken bana çok gelmişti" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Euro bozuk para
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