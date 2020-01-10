1 yılda ormanın ortasında hayallerindeki evi inşa ettiler!

Kendi evlerinin yaratıcısı Zach Both ve Nicole Lopez, kendilerini rahat hissedebilecekleri, konforlu ve bir o kadar da benzersiz bir tasarıma imza attılar. Ormanın içinde ve yemyeşil bir manzaraya sahip olan ev, her ne kadar minimalist yaklaşımla döşenmiş olsa da bir o kadar da göz alıcı tasarımla döşenmiş. Hadi hep beraber tasarlanan bu rüya eve bakalım!

Önce kamyonette yaşadılar, sonra rüyalarındaki eve kavuştular

Tasarımcı ve sanat yönetmeni olan Zach Both, kamyonetiyle dünyayı gezerken Pasifik’te yolu Nicole Lopez’le kesişti ve bir ilişkiye başladılar. Nicole, dünya gezisinde Zach’e katıldı ve 3 yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerini bir kamyonetle gezdiler. Hem gezdiler hem de kamyoneti evleri olarak benimsediler.

Nicole’e Portland, Oregon’dan iş teklifi gelince ikili bu teklifi değerlendirmek istedi ve Oregon’a gittiler. Artık bir kamyonette yaşamanın zor olacağını anlayan çift, farklı bir ev arayışına girdi. Bu arayış, Oregon’da son buldu. Yeni ev, yine bir kamyonetin dönüştürülmesiyle yapılabilir ya da ağaç ev tarzı olabilirdi.

Nicole ve Zach, arkadaşları ve ailelerinin yardımıyla bir ev fikri tasarladı ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladılar.

Evin yapıldığı alan 200 metrekarelik sonradan eklenen yatak odası da dahil olmak üzere 730 metrekare. Zach ve Nicole yaptıkları bu evi Oregon’un en büyük şehri olan Portland’a 20 dakika mesafesinde inşa etti.

Zach, evi tamamen kendi işlerinden biriktirdiği parayla inşa ettiğini ve toplam 65 bin dolara mâl olduğunu söyledi. Evin dış yapısı için alınan lüks prefabrik yapı 31 bin dolar ve oturtulduğu taban da 10 bin dolara denk geldi. Geri kalan para ise evin iç malzemeleri, eşyaları, mobilyaları için harcandı.

Evin kaba inşası, malzemelerin hazırlanmasından sonra 1-3 hafta arasında sürdü. Zach, ev malzemelerini ayarlamanın oldukça kolay olduğunu ve arkadaşlarının yardımıyla sadece bir hafta sonu ayırmanın yeterli bir süre olduğunu söyledi.

İnşaatın ilk gününde Zach, evi yapacakları alanı temizlemekle işe başladı.Zemin temiz ve nispeten düz bir hale geldiğinde Zach, evin tabanını oluşturmak için ipler yardımıyla noktalar belirledi ve çamurlu arazide belirlenen yerleri kazmak için dozer kullandı. Zach, "O gece saat 10’a kadar kazı yaptım"

Zemin tamamlandıktan sonra Zach, Washington’dan Nicole’le beraber aldıkları lüks prefabrik yapının inşasına kapıyı yerleştirmekle başladı. Zach, ev işlerini halletmede birçok tecrübesi olduğu için bu inşaatta kendine güvendiğini ve bu yüzden hiç zorlanmadığını belirtti. Evde bir el kitabı yardımıyla ürün kurmaktan tek farkının daha çok insana ihtiyaç olunduğunu söyledi.

Zach, akordeon şeklinde uzanan yapının kapısını koyduktan sonra arkadaşlarıyla beraber kirişlerini yerleştirdi.

Çatının da eklenmesiyle dış yapının inşası tamamlandı. Artık sıra iç mekanların süslenmesinde!

Elektrik ve su tesisatı kurulduktan sonra Nicole evin içini temizleme işine girişti.

Nicole, evin zeminini parlatmak için çalışırken, Zach de yatak odalarını yapacakları dairesel katın inşaatında çalıştı.

Evin içinde en çok dikkat çeken yer binlerce çiçek ve yeşil bitkiyle çevrelenen yatak odası...

İç mekanda inşası tamamlanan dairesel kat Zach ve Nicole’ün kendileri için hayal ettikleri yatak odası içindi. Buranın tasarımı için sahte bitkiler kullanıldı.

İkili, inşa ettikleri bu evden sonra kendi evlerini yapmak isteyenlere bir danışman olmak amacıyla “Do It Yourself” adıyla bir site kurdu. Zach ve Nicole, bu evin inşası için yaptıkları her şeyi ilk defa denediler ve olumlu sonuçlar aldılar. Bu adımın gelecek projelerde yararlı olacağını söylediler.