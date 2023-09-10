10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik, Dilek Taşı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 10 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik, Dilek Taşı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 10 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları...

10 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (3 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

3 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SIRBISTAN-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT 1

2 SET SAYISI TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX

6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV

8 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SIRBISTAN-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT 1

2 SET SAYISI TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

7 SET SAYISI TRT 1

8 SICAK GELISME KANAL D

9 EVRIM AKIN ILE EV GEZMESI KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SIRBISTAN-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT 1

2 SET SAYISI TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

8 HABER ONU SHOW TV

9 SET SAYISI TRT 1

10 KOD ADI OLYMPUS (Y.S) KANAL D



