MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik, Dilek Taşı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik, Dilek Taşı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

10.09.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik, Dilek Taşı, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik, Dilek Taşı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 10 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik, Dilek Taşı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 10 Eylül Pazar gününün reyting sonuçları...

10 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Eylül Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (3 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

3 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Sırbistan Türkiye CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Final Karşılaşması, ikinci sırada Set Sayısı, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SIRBISTAN-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT 1
2 SET SAYISI TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 HABABAM SINIFI DOKUZ DOGURUYOR (T.S) SHOW TV
8 KIBAR FEYZO (T.S) SHOW TV
9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SIRBISTAN-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT 1
2 SET SAYISI TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV
7 SET SAYISI TRT 1
8 SICAK GELISME KANAL D
9 EVRIM AKIN ILE EV GEZMESI KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SIRBISTAN-TURKIYE CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT 1
2 SET SAYISI TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
8 HABER ONU SHOW TV
9 SET SAYISI TRT 1
10 KOD ADI OLYMPUS (Y.S) KANAL D

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapıcılar Kralı'nın huysuz yöneticisiydi! Gören tanıyamadıKapıcılar Kralı'nın huysuz yöneticisiydi! Gören tanıyamadı
Asla yaşlanmıyor! Tatil pozlarına yenisini eklediAsla yaşlanmıyor! Tatil pozlarına yenisini ekledi
Yunan DJ ile yakalanmıştı! Aşk yanıtı şaşırttıYunan DJ ile yakalanmıştı! Aşk yanıtı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster Recep İvedik Reyting sonuçları dilek taşı ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.