10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'da özel bir okulda küçük yaştaki çocukların Atatürk fotoğrafı önünde secde ettirildiğine dair görüntüler herkesin tepkisini çekmişti.
Görüntülere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şu açıklamayı yaptı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır."
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