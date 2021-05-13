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10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek

13.05.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), fırlatma alanına gönderilmeden önce son 'katlama' testlerinden geçti. NASA, teleskobun aynalarının başarıyla komut edildiğini açıkladı. Hubble Uzay Teleskobu’nun rakibi olarak görülen teleskop, uzaya gönderilerek evrendeki ilk yıldızları inceleyecek.

10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek

Hubble Uzay Teleskobu’nun rakibi olarak görülen JWST teleskobunun, Ekim Ayı’nda uzaya fırlatılmadan önce son katlama testlerinin yapıldığı açıklandı. NASA, teleskobun aynalarının başarıyla komut edildiğini belirtti. 6 buçuk metre genişliğindeki altın rengi reflektörlerin katlanarak rokete konulmasını test eden uzay mühendisleri, uzayda bu reflektörlerin problemsiz açılması için teste tabi tuttuklarını belirtti.

1 YILDIZIN 18 AYRI GÖRSELİ ELDE EDİLECEK

Test kapsamında, teleskobun tenis kortu büyüklüğündeki şemsiye de dahil olmak üzere diğer katlanabilir bileşenler için açılma egzersizi yapıldı. JWST, NASA önderliğinde büyük bir konteynerin içine konulacak ve bir gemiyle Fransız Guyanası'ndaki Avrupa roket tesisine götürülecek.

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Projenin kilit ortaklarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) fırlatma aracını sağlayacak ve kalkış 31 Ekim'de yapılacak. JWST fırlatıldıktan yaklaşık 40 gün sonra bir yıldızın ilk fotoğrafını çektiğinde, tek bir yıldız yerine 18 yıldız görülecek çünkü aynaların her biri ayrı bir fotoğraf çekecek.

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Dünya çapında 40'tan fazla ülkeden gökbilimcilere, ilk faaliyet yılında JWST'de çalışma zamanı şimdiden ayrıldı. 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, ABD, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak girişimi olarak üretildi. (DHA)

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