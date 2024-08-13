10 yaşındaki küçük kız evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Cansız bedenini ailesi fark edince şoke oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Carrara şehrinin Emerald Lakes bölgesindeki evinde 10 yaşındaki kız çocuğunun boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Çocuğun cansız bedenini ailesinin bulduğu belirtildi.
Queensland polisi cinayet soruşturmasının başlatıldığını doğruladı. Açıklamada, "Polis, bu akşam Carrara'da bir kızın ölümünün ardından cinayet soruşturması başlattı. Olay yerinde bilincini kaybetmiş 10 yaşında bir kız çocuğu bulundu ve hayatını kaybettiği belirlendi" ifadelerine yer verildi.