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    4. 10 yaşındaki küçük kız evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Cansız bedenini ailesi fark edince şoke oldu

    10 yaşındaki küçük kız evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Cansız bedenini ailesi fark edince şoke oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.08.2024 14:44
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    Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde 10 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Ebeveynleri tarafından bulunan kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    10 yaşındaki küçük kız evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Cansız bedenini ailesi fark edince şoke oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Carrara şehrinin Emerald Lakes bölgesindeki evinde 10 yaşındaki kız çocuğunun boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Çocuğun cansız bedenini ailesinin bulduğu belirtildi.

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    Queensland polisi cinayet soruşturmasının başlatıldığını doğruladı. Açıklamada, "Polis, bu akşam Carrara'da bir kızın ölümünün ardından cinayet soruşturması başlattı. Olay yerinde bilincini kaybetmiş 10 yaşında bir kız çocuğu bulundu ve hayatını kaybettiği belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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