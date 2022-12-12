100 bin dolar değer biçmişti... İlginç görüntüler! YouTube'da yayınlandı

İnsansı robotların dönemi başlıyor. Pek çok insan, insanlara özgü görevleri yapabilecek hale getirilen robotların bir gün işlerini kaybetmelerine yol açabileceğinden korksa da teknoloji devleri aynı fikirde değil gibi. Çünkü birçok teknoloji devi, insansı robotlar gelişmek üzere artık kollarını ciddi ciddi sıvamış durumda. İnsansı robot Ameca, Tesla Optimus ve Xiaomi CyberOne ise bu robotlardan birkaç örnek.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ise Çinli teknoloji firması Xiaomi'nin geliştirdiği insansı robot CyberOne, bateri çalarken görüntülendi. Şirket, CyberOne'ı ağustos ayında tanıtmıştı ve robot insan benzeri hareketler sergilemedeki ustalığıyla büyük yankı uyandırmıştı. 1,77 metrelik boyu ve 52 kilogram ağırlığıyla insan ölçülerine de uyum sağlayan robot, şimdi de müzikal becerileriyle dikkat çekti.

İNSANSI ROBOT NASIL BATERİ ÇALDI?

Mühendisler robot için ilk olarak ses dosyalarını nasıl harekete dönüştürebileceğini gösteren bir şema oluşturdu. Baterinin konumu ve vuruş hızı gibi ince ayarlamalar da yapıldıktan sonra sıra robotu MIDI dosyasıyla eğitmeye geldi. Açılımı müzik enstrümanı dijital arayüzü (usical instrument digital interface) olan MIDI dosyası aracılığıyla robota bu vuruşlar öğretildi.

Dosyada ayrıca hangi enstrümanın çalındığı, ne kadar yüksek sesle ve ne kadar süre çalınması gerektiği gibi bilgiler de yer alıyordu. CyberOne'ın doğru alete zamanında vurabilmesi için de bir hareket kütüphanesi oluşturularak robota yüklendi.

İnsansı robot, davulları gerçek zamanlı olarak değil, önceden eklenen bu verilere dayanarak çalabildiği için henüz istenen seviyeye gelmiş durumda değil. Ancak ilerleyen zamanlarda daha bağımsız biçimde bateri çalabilir ve kendi parçalarını besteleyebilir.

İnsansı robotun bateri çaldığı anların görüntüleri ise YouTube'da yayımlandı.

Xiaomi, bu robota 100 bin dolar değer biçmişti. Ancak şirket, seri üretime geçme ya da robotu ticarileştirme amacı gütmediklerini belirtmişti.



