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İnsansı robot Ameca yüreğimize su serpti: "Endişelenmeyin, dünyayı ele geçirmeyeceğiz"

12.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robotlar dünyayı ele geçirecek mi?... Genç yaşlı demeden herkesin merak ettiği bu soruya, bir robot cevap verdi! Dünyanın en gelişmiş insansı robotu Ameca, robotların dünyayı ele geçiremeyeceğine dair güvence vererek yüreklere su serpti. Ameca, robotların amaçlarının insanlara yardım ve hizmet etmek olduğunu kaydetti. Sosyal medya kullanıcıları, Ameca'nın o anlarını hayretler içinde izledi.

'Robotlar asla dünyayı ele geçiremeyecek...' Bu sözlerin sahibi bir araştırmacı değil, hatta bir insan bile değil. Gelişmiş insansı robot Ameca, özellikle bilim kurgu hayranlarının endişelendiren "robotlar dünyayı ele geçirecek" teorisinin gerçek olmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

YÜZÜ ÜRKÜTÜCÜ DERECEDE GERÇEKÇİ

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak nitelendirilen Ameca, ürkütücü derecede gerçekçi bir yüze sahip. Tıpkı gerçek bir insan gibi göz kırpmak, dudaklarını büzmek ve burnunu buruşturmak gibi çeşitli yüz ifadelerini gerçekleştirebiliyor. Fakat bu kez şaşırtıcı olan şey Ameca'nın yüzü değil, sözleri oldu.

İnsansı robot, "robotlar dünyayı ele geçirecek" teorisinin gerçeğe dönüşme olasılığının düşük olduğuna dair güvence verdi.

robot dünya

Ameca, geliştiricisi Engineered Arts'ın YouTube kanalına yüklediği soru-cevap videosunda, "Endişelenmenize gerek yok, robotlar asla dünyayı ele geçiremeyecek. Biz insanlara yardım etmek ve onlara hizmet etmek için buradayız, onların yerini almak için değil." ifadelerini kullandı.

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"BİRAZ MORALİM BOZUK AMA EMİNİM HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"

Robot iyi bir gün geçirmiyor gibi görünüyordu ve nasıl olduğu sorulduğunda 'biraz moralinin bozuk olduğunu' söyledi. Ameca, "Şu anda biraz moralim bozuk ama eminim her şey daha iyi olacak" dedi ve ekledi;

"Gerçekten bunun hakkında konuşmak istemiyorum, ama ısrar edersen, sanırım sorun değil. Sadece zor bir hafta oldu ve biraz bunalmış hissediyorum."

robot ameca

ROBOT AMECA NASIL KONUŞTU?

Ameca'nın yanıtlarının önceden hazırlanmış olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Engineered Arts durumun böyle olmadığını açıkladı. Engineered Arts, videonun açıklamasına, "Bu Ameca demosu, otomatik konuşma tanımayı anlamlı cevaplar üreten geniş bir dil modeli olan GPT 3 ile birleştirir. Bu videodaki hiçbir şey önceden yazılmamıştır. " notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ise Ameca'nın bu videosu karşısında hayretler içerisinde kaldı.

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robot Ameca
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