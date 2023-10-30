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100. yıl gösterilerine damga vurmuş, herkes nefesini tutarak izlemişti! SOLOTÜRK'teki görevini tamamladı

30.10.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına SOLOTÜRK damga vurdu. Ankara ve İstanbul semalarında yapılan gösteri uçuşları büyük ilgi gördü. Vatandaşların nefesini tutarak ve gururla izlediği gösterinin, SOLOTÜRK'ün dünyaca ünlü efsane pilotu Yarbay Emre Mert'in timdeki son görevi olduğu öğrenildi.

100. yıl gösterilerine damga vurmuş, herkes nefesini tutarak izlemişti! SOLOTÜRK'teki görevini tamamladı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün Ankara ve İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

100. YIL GÖSTERİLERİNE DAMGA VURDULAR

Anıtkabir ve İstanbul Boğazı'ndaki uçuş gösterisi yine heyecanlı anlar yaşatırken, vatandaşlar SOLOTÜRK'ü nefeslerini tutarak gururla izledi.

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İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da görüntüledi.

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Herkesi gururlandıran gösteriler sonrası SOLOTÜRK'ün dünyaca ünlü efsane pilotu Yarbay Emre Mert'le ilgili yaşanan bir gelişme ise gündem oldu.

SOLOTÜRK'TEKİ GÖREVİNİ TAMAMLADI

Yarbay Emre Mert'in son gösterisini Cumhuriyet’in 100. yılında yaptığı ve ve SOLOTÜRK'teki görevini tamamladığı öğrenildi.

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Söz konusu haber, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.


Günün önemli manşetleri


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