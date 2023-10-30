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  4. Cumhuriyet Bayramı'ndaki paylaşımı sonrası açığa alındı! "Bugün son gün" diye yazdı, Oman Gazi ve Orhan Gazi'den helallik istedi

Cumhuriyet Bayramı'ndaki paylaşımı sonrası açığa alındı! "Bugün son gün" diye yazdı, Oman Gazi ve Orhan Gazi'den helallik istedi

30.10.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlarken Konya'da görevli Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'nün yaptığı paylaşım dikkat çekti. Valilik kararı ile açığa alınan müdür Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Bayramı'ndaki paylaşımı sonrası açığa alındı! "Bugün son gün" diye yazdı, Oman Gazi ve Orhan Gazi'den helallik istedi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük emanetimdir' dediği Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bu yıl 100 yaşına giren Cumhuriyet'i kutlamak için 7'den 70'e herkes meydanlara akın ederken, her yer kırmızı beyaza büründü.

EREĞLİ GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ'NÜN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

81 ilde gün boyu kutlamalar devam ederken; Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

"EMANETİNİZİN BUGÜN SON GÜNÜ"

Özince yaptığı paylaşımda "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" ifadelerine yer verdi.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün paylaşımdan haberdar olması üzerine Özince hakkında Konya Valiliğine yazı gönderildi.

AÇIĞA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik kararı ile açığa alınan Cumali Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Cumali Özince'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla ilgili olarak ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli cumhuriyet bayramı

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