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100. yıl kutlamalarına İzmir'deki görüntü damga vurdu! 1923 dron havalandı, gökyüzünde Atatürk portresi oluşturdu

30.10.2023 09:19 | Son Güncelleme:
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İzmir'deki Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle yapılan kutlamalara, dron gösterisi damga vurdu. Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 1923 dron ile gökyüzünde Atatürk portresi oluşturuldu. Şehrin birçok yerinden gözüken Atatürk portresi, izleyenleri hem hüzünlendirdi hem gururlandırdı.

100. yıl kutlamalarına İzmir'deki görüntü damga vurdu! 1923 dron havalandı, gökyüzünde Atatürk portresi oluşturdu

7'den 70'e tüm Türkiye; Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü coşku ve sevinçle kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel kutlamaların yapıldığı adreslerin başında İzmir geldi.

HER YER KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sabah başlayan kutlamalar, geç saatlere kadar sürdü. Şehirde her yer adeta kırmızı ve beyaza bürünürken, gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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DRONLARLA ATATÜRK PORTRESİ OLUŞTURULDU

Gökyüzünde 1923 dron ile yapılan şov ise gündem oldu. Binlerce dron ile Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi oluşturuldu. Şehrin birçok yerinden görülen Atatürk portresi, büyük ilgi gördü.

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Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda; Atatürk'ün yanında gökyüzüne Türk Bayrağı, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye haritası, Aliağa Belediyesi silüetleri de çizildi.

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CEP TELEFONLARI İLE ÇEKEREK ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

İzmir Marşı ve 100. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Dron gösterisini hayranlıkla izleyen İzmirliler, bu anları cep telefonları ile çekerek ölümsüzleştirdi.

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