Bakan Yerlikaya'nın kutlaması ses getirdi, Fatih Altaylı'nın paylaşımı gündem oldu! "Bugün bir yerde görürsem sarılasım var"

Bakan Yerlikaya, cumhuriyetin 100. yılını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Paylaşımda yer alan konuşmasını Yerlikaya "Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!" sözleriyle tamamladı.

"SELAM OLSUN ŞERİFE BACI'YA, YÖRÜK ALİ EFE'YE"

Yerlikaya ayrıca paylaşımına şu notu düştü:

"Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var.

Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun."

"YERLİKAYA'YI GÖRÜRSEM SARILASIM VAR"

Bakan Yerlikaya'nın bu kutlaması üzerine gazeteci Fatih Altaylı da X hesabından bir paylaşım yaptı. Altaylı, "Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var." ifadelerini kullandı.