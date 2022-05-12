11.000 voltluk şokun ardından 'ateş topu'na döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

29 yaşındaki Darren Harris, Kasım 2020'de Wolverhampton'daki terk edilmiş bir çelik fabrikasında kentsel keşif yapıp hurda toplarken bir santral ve elektrik şebekesi ile karşılaştı. Elini bir bakır çubuğa koydu ve anında voltaj onu odanın karşı duvarına püskürttü. Genç adam şimdi, olaydan 18 ay sonra, doktorlar tarafından tıbbi bir mucize olarak nitelendiriliyor.

''BİRKAÇ DAKİKALIĞINA ÖLÜYDÜM''

Elini bara koyduğu an vücudunun odanın karşı tarafına fırladığını anlatan Darren "Hayatım gözlerimin önünden geçti ve birkaç dakikalığına ölüydüm." dedi. Uyandığında tüm vücudunun yandığını gören genç adam hayatta kalmak için koştuğunu ve vücuduna aldığı hasara aldırmadan 3 metrelik bir çiti aşmayı başardı. Ön kollarından kemiklerini görebildiğini, yüzünün kanat gibi sarktığını ve nefes borusunun açıkta olduğunu anlatan genç şans eseri bir ambulans köşeyi dönünce kendinini önüne attığını anlattı.

27 GÜN SONRA UYANDI

27 gün sonra uyandığında Birmingham'daki Queen Elizabeth Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği ve birçok ağır yarayla mücadele ediyordu. Uzmanlar, tedavisi için suni deri uygulamak için öncü bir ameliyat da dahil olmak üzere 23 ameliyat gerçekleştirdi. Darren, cerrahların kendisine 30 yıllık kariyerlerinde hiç böyle bir şey görmediklerini söylediklerini iddia etti.

'İKİNCİ BİR ŞANS'

Yanıklarının bir sonucu olarak, Darren'ın burnu veya kulağı kalmadı ve ayrıca iki eli de hareket kabiliyetini kaybetti ve çalışamaz hale geldi. Yaralarından dolayı şekil bozukluğu olan Darren, depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etti, ancak bir noktada kendisine "ikinci bir şans" verildiğinin farkına vardığını söyledi.

İLHAM OLMAK İSTİYOR

Şimdi, kök hücrelerini kullanarak kulaklarının canlı bir rekonstrüksiyonunu 3D olarak basmak için yapılan öncü ameliyatın ücretini ödemek için bağış kampanyası başlattı. Genç adam "Hikâyemi anlatmak, insanlara ilham vermek ve onlara hayatlarındaki en zor şeyin bile üstesinden gelebileceklerini göstermek istiyorum." dedi.

(The Mirror)



