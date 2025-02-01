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  4. 11 dakikadan fazla ölü kalıp hayata dönen sağlık görevlisi tam olarak neler hissettiğini anlattı! "Mutlak bir dinginlik"

11 dakikadan fazla ölü kalıp hayata dönen sağlık görevlisi tam olarak neler hissettiğini anlattı! "Mutlak bir dinginlik"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.02.2025 15:41
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Sağlık görevlisi Adam Tapp, 11 dakika boyunca 'öldükten' sonra yeniden canlandırıldı. Hayata geri dönmeyi başardıktan sonra öbür dünyaya dair tüm cevapları bildiğini iddia eden Tapp'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

11 dakikadan fazla ölü kalıp hayata dönen sağlık görevlisi tam olarak neler hissettiğini anlattı! "Mutlak bir dinginlik"

MYNET|DIŞ HABERLER YouTube kanalı Beyond the Veil'e konuşan sağlık görevlisi Adam Tapp 2018 yılında başına gelen ölüme yakın deneyiminden söz etti. 2018 yılında bir ahşap işçiliği projesi sırasında elektrik çarpması sonucu kalbi duran Tapp, 11 dakika boyunca hayattan koptuğunu ve şimdi hayata bakış açısını değiştiren manevi bir yolculuğa çıktığını söyledi.

"UYKUDAN UYANMIŞ GİBİYDİM"

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Doktorların onun kalbini yeniden çalıştırmak için verdikleri 11 dakikalık mücadeleyi 'mutlak bir dinginlik' olarak tanımlayan Tapp, "Sanki uzun zamandır düşüyormuşum gibi hissettim. Sonra sanki her zaman bulunduğum bir yerdeki uykudan uyanmış gibiydim. Derin uzaya benzeyen mükemmel bir karanlığın içindeydim. Tek bir noktadan dışarıya doğru küresel olarak görüyordum, sanki tek bir farkındalık noktası olmuştum" dedi.

8 SAAT KOMADA KALDI

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Gerçeküstü deneyimini 'mükemmel' ve yaşam döngüsünde 'doğal bir ilerleme' olarak nitelendiren Tapp, "Tekrar elektrik çarptı ve ben o uykudan uyandım. Şimdi onun kalbimi yeniden çalıştıran defibrilatörden kaynaklandığına inanıyorum. Ölüm muhtemelen gerçekleşen en doğal şeydir. Bence ölümün kendisi sadece basit bir geçiştir" diye konuştu.

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