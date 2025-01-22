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  4. Sapık morg çalışanı, kafatası, akciğer ve testisleri vücut parçaları koleksiyoncusuna sattığı için hapse atıldı

Sapık morg çalışanı, kafatası, akciğer ve testisleri vücut parçaları koleksiyoncusuna sattığı için hapse atıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.01.2025 16:10
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Candace Chapman Scott çevrimiçi alışveriş uygulaması üzerinden kafatası, beyin, kol, kulak, birkaç akciğer, kalp, göğüs, bir göbek deliği ve testis satın alan Jeremy Lee Pauley ile temasa geçti. Morg çalışanı olan Scoot cansız beden parçalarını vücut koleksiyoncusu olan Pauley'e sattı. Sapık morg çalışanına 15 yıl hapis cezası verildi.

Sapık morg çalışanı, kafatası, akciğer ve testisleri vücut parçaları koleksiyoncusuna sattığı için hapse atıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama bölgesinde 37 yaşındaki Candace Chapman Scott, yakmak istediği vücut parçaları için bir alıcıyı, insan kalıntılarının tedariki hakkında açık tartışmaların yapıldığı bir Facebook grubunda keşfetti. Çevrimiçi alışveriş sitesi üzerinden 42 yaşındaki Jeremy Lee Pauley ile temasa geçerek ona kafatası, beyin, kol, kulak, birkaç akciğer, kalp, göğüs, bir göbek deliği ve testis sattı. Posta yoluyla vücut parçalarının gönderildiği tespit edildi.

KOLEKSİYON YAPIYORMUŞ

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Pensilvanya'da yaşayan Pauley'in Ekim 2021 ile 15 Temmuz 2022 arasında bir bebeğin fetüsü de dahil olmak üzere 24 kutu insan kalıntısı satın aldığını ve toplamda 10.625 dolar (yaklaşık 378 bin 808 TL) harcadı. Çalınan insan kalıntılarını internet üzerinden bir koleksiyoncuya satan bir morg görevlisi Candace Chapman Scott hakkındaki suçlamaları kabul ederken 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika morg
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