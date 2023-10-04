128 yıl önce hayatını kaybetmişti! Mumya olarak yıllarca sergilendi... Artık törenle toprağa gömülecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki bir cezaevinde 1895 yılında alkol bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybeden Stoneman Willie isimli bir mahkum hayatını kaybetmişti. O dönemde yeni mumyalama teknikleri deneyen bir cenazeci tarafından kazara mumyalandı. 128 yıl boyunca papyon takan ve bir takım elbise giyen Stoneman Willie'in mumyalanmış naaşı göğsünde kırmızı bir kuşak bulunan bir tabutun içinde sergileniyor. Saçları ve dişlerinin sağlam olduğunu belirtilen Stoneman Willie'in yıllar önce para çaldığı için hapishaneye girdiği öğrenildi.

TÖRENLE GÖMÜLECEK

Tutuklandığı sırada sahte isim veren adamın kimliği uzun yıllar bilinmiyordu ve yerel yetkililer vefat ettikten sonra da hiçbir yakınına ulaşamadı. Ancak tarihi belgeler kullanılarak Stoneman Willie'nin gerçek adı belirlendi ve 7 Ekim'de naaşı görkemli bir törenle defnedilecek.

Cenaze müdürü Kyle Blankenbiller, "Ondan mumya olarak bahsetmiyoruz. Ondan arkadaşımız Willie olarak bahsediyoruz. O öyle bir simge oldu ki, yalnızca Reading'in geçmişinin değil, kesinlikle bugününün de öykülü bir parçası oldu." dedi.



