Tüm dünya onu konuşmuştu! Kendi cenazesinde dirilen kadın yeniden öldü... “Bu sefer gerçekten öldü”

Ekvador’da 76 yaşındaki Bella Mont isimli bir kadın cenaze töreni sırasında tabuta vurarak yaşadığını aile üyelerine belli etmesiyle dünya basınında çok konuşulmuştu. Tabutun duvarlarına vuran kadın hayatta olduğunu aile üyelerinin fark etmesinden önce tam 4 saat boyunca tabutun içinde kalmıştı. 76 yaşındaki kadının cenazesinde tabuttan çıkartıldıktan sonra 1 hafta yoğun bakımda kaldığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

TEKRAR ÖLDÜ

Ekvador sağlık servisinin yaptığı açıklamada 76 yaşındaki Mont’un hastaneye kaldırılmadan önce felç geçirdiği ve tedavisinin sonrasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kadının oğlu Gilberto Barbera Montoya, annesinin ilk ölümüyle ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama almadığını söyledi. Montoya, “İlk cenaze sırasında hayatta olmasına rağmen bize öldüğü söylenmişti. Biz de tören düzenledik. Bu sefer gerçekten öldü” ifadelerini kullandı.