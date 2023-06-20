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Tüm dünya onu konuşmuştu! Kendi cenazesinde dirilen kadın yeniden öldü... “Bu sefer gerçekten öldü”

20.06.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador’da geçtiğimiz günlerde Bella Mont isimli bir kadının hastane tarafındna ölü olarak ilan edilmesinden sonra cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında tabuttan sesler gelmesi üzerine aile üyeleri kapağı açtığında Mont’un yaşadığını gördü. Cenazesinde dirilerek dünya manşetlerindeki yerini alan kadının yoğun bakımda geçirdiği 1 haftanın sonrasında yeniden öldüğü belirtildi.

Tüm dünya onu konuşmuştu! Kendi cenazesinde dirilen kadın yeniden öldü... “Bu sefer gerçekten öldü”

Ekvador’da 76 yaşındaki Bella Mont isimli bir kadın cenaze töreni sırasında tabuta vurarak yaşadığını aile üyelerine belli etmesiyle dünya basınında çok konuşulmuştu. Tabutun duvarlarına vuran kadın hayatta olduğunu aile üyelerinin fark etmesinden önce tam 4 saat boyunca tabutun içinde kalmıştı. 76 yaşındaki kadının cenazesinde tabuttan çıkartıldıktan sonra 1 hafta yoğun bakımda kaldığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

TEKRAR ÖLDÜ

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Ekvador sağlık servisinin yaptığı açıklamada 76 yaşındaki Mont’un hastaneye kaldırılmadan önce felç geçirdiği ve tedavisinin sonrasında hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Kadının oğlu Gilberto Barbera Montoya, annesinin ilk ölümüyle ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama almadığını söyledi. Montoya, “İlk cenaze sırasında hayatta olmasına rağmen bize öldüğü söylenmişti. Biz de tören düzenledik. Bu sefer gerçekten öldü” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekvador cenaze ölüm

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