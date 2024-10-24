13 bin dolara (445 bin TL) Tesla sahibi oldu! Hurdaya çıkan Tesla'yı satın aldı...Eskisinden daha iyi hale getirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington bölgesinde yaşayan Winston Pemberton isimli bir genç, annesine hediye ettiği kırmızı renkli orijinal 2018 Tesla Model 3 Long Range AWD aracını açık artırmada satın almak için 13 bin dolar harcadı. Aracının en önemli özelliği ise hurdaya çıkmış olmasıydı.

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Wham Baam Teslacam adlı YouTube kanalında aracın yeniden inşa edilme sürecini paylaşılırken sunucu, "Winston, hurdaya çıkmış bu Model 3'ü bir hurdalıktan satın aldı ve garajında kendisi yeniden inşa etti. Araba tamamen yeniden inşa edildikten sonra USB sürücüsünü taktı ve Tesla'nın bilgisayarında yerel olarak depolanan görüntüleri aldı ve sonunda arabanın nasıl hurdaya çıkarıldığını ortaya çıkardı. Görüntülerde, eski araç sahibinin araç kullanırken sağından aniden beliren ve durma fırsatı vermeyen başka bir araç görülüyor. Tesla sürücüsü sürücü tarafındaki diğer sürücüye çarptığında, Tesla tamamen zarar etti ve Geico Insurance tarafından Winston'a satıldı. Winston, ABD'deki en ucuz Tesla'yı üretti" ifadelerini kullandı.

Pemberton, otomobil parçalarına tam 10.000 dolar harcadı. Bu, tüm projeye toplamda 25.000 dolar harcadığı anlamına geliyordu; aslında arabayı 13.000 dolara satın almıştı ve bayilik lisansı olmadığı için kalan 2.000 doları ücretlere harcamıştı.