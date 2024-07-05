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    4. 7 yaşındaki küçük kız Tesla'daki teknik arızayı buldu! Elon Musk'a göstererek 'Bunu düzeltebilir misiniz?' diye sordu... Milyarderin cevabı gecikmedi

    7 yaşındaki küçük kız Tesla'daki teknik arızayı buldu! Elon Musk'a göstererek 'Bunu düzeltebilir misiniz?' diye sordu... Milyarderin cevabı gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 11:26
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    Çinli 7 yaşındaki bir kız çocuğunun, Tesla'nın araçlarındaki bir hatayı bildirmek için X üzerinden Elon Musk'a ulaşması ve dünyanın en zengin adamından beklenmedik bir yanıt alması sosyal medyada gündem oldu. Musk, sosyal medyadan küçük kızın 'Bunu düzeltebilir misiniz?' sorusuna 'Elbette' diyerek cevap verdi.

    7 yaşındaki küçük kız Tesla'daki teknik arızayı buldu! Elon Musk'a göstererek 'Bunu düzeltebilir misiniz?' diye sordu... Milyarderin cevabı gecikmedi

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Pekinli olduğu söylenen 7 yaşındaki Molly adındaki bir kız çocuğu Tesla'da fark ettiği bir hatayı Musk'a göstermek için video çekti.

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    Tesla'nın dokunmatik ekran tesisindeki çizim fonksiyonunda keşfettiği bir tutarsızlığa dikkat çeken küçük kız sosyal medya paylaşımında, "Merhaba Bay Musk, arabanız için bir sorum var. Bir resim çizdiğimde bazen böyle kayboluyor." dedi.

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    Sorunu göstermek için ekrana çizimler yaptı ve dokunmatik ekranda yeni vuruşların nasıl otomatik olarak önceki vuruşları yok ettiğini gösteren küçük kız, "Görüyor musun? Düzeltebilir misin? Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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    Birçok kişinin şaşkınlığına rağmen Musk aynı gün bu soruya "Elbette" yanıtını verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Elon Musk Twitter Tesla
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