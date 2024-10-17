Satın aldıkları boş araziye yıllar sonra geri döndüler! Karşılarında başkasına ait bir ev buldular: "Tapusu bizde ama..."

MYNET|DIŞ HABERLER 1991 yılında satın aldıkları arazinin yıllık vergi faturalarını almak için belediyeyi aradıklarında Omar ve Halla Jaraki mülkün değerinin yaklaşık yarısına bir başkasına satıldığını öğrendi. Herhangi bir satış işlemi yapmadıklarını dile getiren ikili bir dolandırıcılığın hedefi olduklarını hemen anladı.

"HAYALLERİMİZİ ÇALDILAR"

Birisinin kendilerini taklit ederek araziyi sattığını dile getiren Omar, "Tabusu bizde ama hayallerimizi çaldılar. Mülkümüzü çaldılar. Üzerine ipotek aldılar. Üzerine bir ev inşa ediyorlar" dedi.

Çift , dolandırıcının sahte ehliyet, pasaport ve e-posta adresi kullanarak dolandırıcılık yaptığını iddia ederek dolandırıcılık davası açtı. Arsa 1 milyon dolar değerinin çok altında, 699,900 dolar olarak satılmıştı. Durumu bilmeyen alıcısı ise bu araziye bir ev yaptırdı.