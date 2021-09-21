13 yaşında menopoza girdiği halde şu anda 2 çocuk annesi olan Claire Pape, sosyal medyadan ilham oluyor

Beverley'de yaşayan Claire Pape, 13 yaşındayken sıcak basması ile birlikte ter dökme ve ruh halinde değişiklikler gibi sıkıntılar yaşmaya başladı. Durumu ailesine anlattığında ise bunun ergenlikten kaynakladığını düşündüler. Ancak 13 yaşındayken sadece bir kez regl olması durumun ciddi olduğunu gösterdi. Pape’ye yapılan testler sonucunda erken menopoz teşhisi konuldu. 17 yaşında ise hastalığı nedeniyle asla çocuk sahibi olmayacağını öğrendi. O günlerde yaşadığı umutsuzluğu Pape, “Yumurtalıklarım 13 yaşında çalışmayı bıraktı. 14'üncü doğum günümden önce sadece bir kez adet oldum. Çok üzücü ama bu kabul etmeyi çok genç yaşta öğrendiğim bir şey” diyerek anlattı.

“ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSIN” DEDİLER

Pape, 2004 yılında eşi ile beraber çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvurdu. Çift için bu süreç oldukça yorucu ve yıpratıcı bir şekilde geçti. İlk denemeleri başarısız oldu anca Pape anne olabilmek için çabalamaya devam etti. İkinci denemelerinin sonucunda ise oğlu Louie’yi kucağına almayı başardı.

Oğlunun doğumundan sonra tekrar anne olmak isteyen Pape, bu kez ikizlere hamile kaldı ancak maalesef düşük yaptı. Bir kere de dış gebelik sorunu ile karşılaştı. Tüp bebek sürecinin vücuduna ve ruh sağlığına zarar vermeye başladığını da gören Pape, dış gebelik sonrası daha fazla denemeyi bıraktı. Ancak birkaç yıl sonra "Kaybedecek hiçbir şeyim yok" diyerek tekrar anne olmayı denedi. Nihayet üçüncü tüp bebek denemesi başarılı oldu ve Claire ikinci çocuğunu kucağına aldı.



