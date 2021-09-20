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Bebeğinin başı göründüğünde hamile olduğunu anlayan kadının hikayesi sosyal medyada merak uyandırdı

20.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla Akuhata isimli kadın hamileliğine dair oldukça ilginç bir hikayeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun yıllardır regl olmadığı için hamile olduğunu düşünmeyen Akuhata, yatak odasında yattığı sırada bebeğinin başını hissetti ve büyük bir şok yaşadı.

Bebeğinin başı göründüğünde hamile olduğunu anlayan kadının hikayesi sosyal medyada merak uyandırdı

Yeni Zelanda’da yaşayan Karal Akuhata, oğlu Tamarangi’yi yatak odasının zemininde doğurdu. Sosyal medya hesabından yaşadıkları paylaşan Akuhata’nn hamile olduğunu bilmemesi birçok kullanıcıyı şaşırttı. Paylaşımının sonrasında kullanıcılar, “Hamile olduğunu nasıl bilmezsin, bunu nasıl anlamazsın” yorumlarını yaptı.

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ÇEVRESİNDEKİLER DE ANLAMADI

41 yaşındaki Karla Akuhata’ya doktorlar tarafından hamile kalmasının zor olduğu söylenmişti. Polikistik over sendromu teşhisi konulan Akuhata, uzun yıllardır regl olmuyordu. Hatta ilk çocuğunu 15 yıl önce doğuran Akuhata, o zamanlar bile hamileliğini mucize olarak isimlendiriyordu.

İkinci çocuğuna hamileliği sırasında hiçbir belirti göstermediğini ifade eden Akuhata sadece şişkinlik ve halsizlik durumundna şikayetçiydi. Bir devlet hastanesinde çalışan annesi de dahil olmak üzere kimse Akuhata’nın hamile olduğunu anlamadı. Akuhata doğuma kadar sadece 4-5 kilo aldı ve bu durumu iş stresine bağladı. Ancak 9 ayın sonunda hiç beklemediği bir anda doğum başladı.

KİMSEDEN YARDIM İSTEMEDİ

Anne ve babasının evinde kaldığı günlerce şiddetli bir karın ağrısı yaşadığını hisseden Akuhata, dinlenmek için yatağına uzandı. O sırada doğumun başladığından habersizdi. Evde sadece 15 yaşındaki oğlu ve 94 yaşındaki babası vardı. Onlara haber vermeden yatağında doğumu gerçekleştirdi.

Bebeğin dünyaya gelmesinden sonra ise hastanede çalışan annesini aradı ve sağlık kontrollerinin yapılması için hastahanenin yolunu tuttu. Sosyal medya paylaşımında sert eleştirilere maruz kalacağını bildiği halde hikayesini anlatan Akuhata,bu durumun sanıldığından daha sık rastlanabilecek bir olay olduğunu da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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