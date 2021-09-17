16 yıldır regl olmadığını söyleyen 62 yaşındaki kadın, üçüncü çocuğuna hamile! “Bu bir lütuf”

Adet dönemi durduktan ve eşi vazektomi cerrahi operasyonunu geçirdikten sonra doğal olarak hamile kalamayacağını düşünen Jenny hayatının en büyük şokunu yaşadı. Geriatrik hamilelik deneyimini paylaşan Jenny, bebeğini kendisini ve eşini gerçekten şaşırtan bir mucize olarak tanımladı.

BEBEKLERİ KASIM AYINDA DOĞACAK

TikTok hesabından hamileliği üzerine sert eleştiriler alan Jenny, “Ben 62 yaşındayım, eşim ise 72 yaşında. İki çocuğumuz var. Bu gerçekten bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu bebek bizim bir lütfumuz” dedi.

Tekrar doğum yapmaya hazırlanırken Jenny, 62 yaşında bebek sahibi olma kararını sorgulayanların olumsuz yorumlarını ciddiye almadıklarını söylüyor. Jenny ve eşinin üçüncü çocukları her şeyin yolunda gitmesi durumunda 25 Kasım’da dünyaya gelecek.

VAZEKTOMİ NEDİR?

Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir ve kadınlarda vazektomi uygulanmamaktadır. Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle vazektomi hemen hemen eş değer yöntemlerdir. Çin ve Amerika’da oldukça yaygın olan vazektomi yöntemi, ülkemizde henüz bu ülkeler kadar yaygınlaşmamıştır.



