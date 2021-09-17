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16 yıldır regl olmadığını söyleyen 62 yaşındaki kadın, üçüncü çocuğuna hamile! “Bu bir lütuf”

17.09.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menopoza girdiğini ve 16 yıldır regl olmadığını söyleyen Jenny ismindeki kadın mucizeyi yaşadı. Eşinin vazektomi olmasına rağmen üçüncü çocuklarına hamile olduğunu söyleyen Jenny’in paylaşımı sosyal medyada dikkatleri çekti. 62 yaşındaki kadın, beklenmedik bir şekilde üçüncü kez hamile kaldığını açıkladı.

16 yıldır regl olmadığını söyleyen 62 yaşındaki kadın, üçüncü çocuğuna hamile! “Bu bir lütuf”

Adet dönemi durduktan ve eşi vazektomi cerrahi operasyonunu geçirdikten sonra doğal olarak hamile kalamayacağını düşünen Jenny hayatının en büyük şokunu yaşadı. Geriatrik hamilelik deneyimini paylaşan Jenny, bebeğini kendisini ve eşini gerçekten şaşırtan bir mucize olarak tanımladı.

BEBEKLERİ KASIM AYINDA DOĞACAK

KAPAK HAMİLE

TikTok hesabından hamileliği üzerine sert eleştiriler alan Jenny, “Ben 62 yaşındayım, eşim ise 72 yaşında. İki çocuğumuz var. Bu gerçekten bizim için büyük bir sürpriz oldu. Bu bebek bizim bir lütfumuz” dedi.

Tekrar doğum yapmaya hazırlanırken Jenny, 62 yaşında bebek sahibi olma kararını sorgulayanların olumsuz yorumlarını ciddiye almadıklarını söylüyor. Jenny ve eşinin üçüncü çocukları her şeyin yolunda gitmesi durumunda 25 Kasım’da dünyaya gelecek.

VAZEKTOMİ NEDİR?

Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir ve kadınlarda vazektomi uygulanmamaktadır. Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle vazektomi hemen hemen eş değer yöntemlerdir. Çin ve Amerika’da oldukça yaygın olan vazektomi yöntemi, ülkemizde henüz bu ülkeler kadar yaygınlaşmamıştır.

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