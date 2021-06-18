HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

18.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, C.E. (13) isimli kız çocuğuna, sodasına uyku hapı atıp, bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan B.D. (20), 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Olay, geçen yıl 18 Aralık’ta, Talas ilçesinde bulunan rezidansta meydana geldi. B.D., iddiaya göre, uyuşturucu kullanmak için gittiği rezidansta C.E.’nin sodasına uyku hapı atarak, bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.D., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.D., 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılmak' suçlarından tutuklandı.
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık B.D., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur C.E. ise duruşmada yer almadı. Suçsuz olduğunu öne süren B.D., "Çok yakın arkadaşımdı. Alkol ve uyuşturucu kullanmak için rezidansa gitmiştik sonra sevgilisi arayıp, hakaret edince C.E. sinirlendi. Aynı ortamlarda defalarca baş başa kaldık ama aramızda hiçbir şey olmadı. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, uyku hapı vermedim. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.D.’yi eyleminin ‘sarkıntılık’ kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 2 yıl 6 ay, 'hürriyeti yoksun yoksun kılmak' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Resmen kabus! Deniz salyası geri döndüResmen kabus! Deniz salyası geri döndü
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

Tarih verip duyurdu: Bayramı bayram gibi yaşayacağız

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.