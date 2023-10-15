MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Fulden Uras sağ memesini aldıracağını açıklayarak...

13 yılda 22 kez ameliyat oldu! Fulden Uras sağ memesini aldıracağını açıklayarak...

15.10.2023 15:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Fulden Uras son 13 yılda 22 kez ameliyat oldu. Şarkıcı son olarak memesini aldıracağını açıkladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Uras, 'Artık acı yok' sözleriyle ameliyat olacağını duyurdu.

Fulden Uras kanserle mücadelesinde yeni bir evreye geçti. Son 13 yılda 22 kez ameliyat olan şarkıcı yeni bir paylaşımla dikkat çekti.

Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca kez ameliyat olan ünlü sanatçı Fulden Uras yapılan son kontrollerin ardından ameliyat olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü sanatçı şu mesajı paylaştı:

ERW

TT

"HOŞÇAKAL SAĞ MEMEM..."

"22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme. İçim buruk asla üzgün değilim hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntümde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık 'acı yok' düşünsenize ne büyük lüks benim için... Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Bir kaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarımızı bekliyorum . Hoşçakal acılarım, hoşçakal sağ memem."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat soruşturmasından o fenomen de çıktı! Ağlayarak paylaştıDilan Polat soruşturmasından o fenomen de çıktı! Ağlayarak paylaştı
Ferrarisi ile karakola! Ünlü isimden olay yorumFerrarisi ile karakola! Ünlü isimden olay yorum
40 yaş küçük sevgiliyle gerildi! 70 bin TL hesabı görünce...40 yaş küçük sevgiliyle gerildi! 70 bin TL hesabı görünce...
Anahtar Kelimeler:
Fulden Uras ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.