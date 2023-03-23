14 ay boyunca bir kez bile idrarını yapamadı! 1 litre idrarı mesanesinde sıkıştı... Sonunda hastanelik oldu

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Elle Adams isimli bir kadın bir sabah uyandığında idrarını yapma isteği duymasına rağmen bir türlü tuvaletini yapamadı. 14 ay boyunca tuvaletini yapamayan kadın sonunda hastaneye başvurmak zorunda kaldı. Acil servise gittiğinde ise mesanesinde Adams’ın yaklaşık 1 litre idrar biriktiği ortaya çıktı. Bu durum ortalama bir insanın tutabileceğinin iki katı idrar anlamına geliyordu.

“SON DERECE SAĞLIKLIYDIM”

Kendisini son derece sağlıklı hissettiğini dile getiren Adams, “Son derece sağlıklıydım. Başka bir sorunum yoktu. Bir sabah uyandım ve işeyemedim. Çok endişeliydim ve kırılma noktasına gelmiştim. Hayatım tamamen değişmişti. Tuvalete gitmek gibi basit bir görevi bile tamamlayamıyordum” dedi.

Kendi kendisine kateter takması öğretildikten sonra taburcu edilen Adams, sekiz ay sonra bir üroloji merkezine gitti. Orada kendisine 20'li ve 30'lu yaşlarındaki genç kadınları etkileyen nadir bir hastalık olan Fowler sendromu teşhisi konuldu.

Teşhisin sonrasında hayatı boyunca kateter kullanmak zorunda kaldığı ifade eden Adams, “Asgari düzeyde olan tedavi seçenekleri hakkında konuştuk. İlaçları denedik ama hiçbir fark yaratmadı. Şimdi hayatım boyunca kateter takmak zorundayım” diye konuştu.