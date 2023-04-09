14 Mayıs için son viraj! Milletvekili aday listeleri için son saatler, CHP'de ışıklar gece boyu sönmedi

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken kritik viraj bugün dönülüyor. Partiler bugün en geç saat 17.00'a kadar milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmak için tüm hızıyla çalışırken, özellikle Millet İttifakı cephesinde en hareketli gecelerden birisi geride kaldı. Millet İttifakı'nın bileşenleri Demokrat, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri CHP listelerinden seçime girme kararı alırken, CHP Genel Merkezi'nde dünden bu yana ışıklar hiç snmedi. Gece boyu liste çalışmaları son sürat devam ederken, dün akşam 22.00'da yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısı defalarca ertelendi.

EK ÖNLEMLER ALINDI

Liste çalışmalarının sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için aday adaylarının parti genel merkezine girişini günler önce sınırlandıran CHP’de, “partiler arası pazarlık” sürecine yönelik bina içi ek önlemler alındı.

12. VE 13. KATA GİRİŞLER SINIRLANDIRILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liste çalışmasını sürdürdüğü 12. katın yanı sıra 4 partiye ilişkin kontenjan çalışmalarının yürütüldüğü 13. kata girişler sınırlandırıldı. Bina içinde asansör kullanımına da sınırlama getirilirken çalışmalarda görev almayanların katlara çıkışına izin verilmedi.

4 PARTİYE 3 FARKLI TİPTE KONTENJAN

Ortak liste çalışmlarında CHP'nin 4 partiye 3 farklı tipte kontenjan ayırdığı iddia edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bunlardan ilki, “seçilmesi garanti kontenjan” olarak anılan “büyükşehir listelerindeki öncelikli sıralar” oluyor. İkinci seçenekte “yarı garantili yerler” şeklinde isimlendirilen “büyükşehir olmayan illerde seçilebilme olasılığına sahip sıralar” bulunuyor. Son seçenek ise “dolgu kontenjan” olarak adlandırılıyor. Bu seçenekte “seçilme olasılığı bulunmayan sıralar” sunuluyor. Pazarlıkların zorlu geçtiği seçeneğin “seçilmesi garanti kontenjanlar” olduğu belirtiliyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA 'ORTAK LİSTE' BELİRSİZLİĞİ

Cumhur İttifakı'nda ise “ortak liste” görüşmelerinden sonuç alınmadı. HÜDA PAR ve DSP'nin AK Parti listesinde yer alarak seçime girmesi kesinleşse de BBP ile Yeniden Refah’ın kararı son ana kadar netleşmedi. MHP ise 81 ilde kendi logosu ve adaylarıyla seçime girecek.

4 PARTİ LİSTESİNİ YSK'YA SUNDU

Şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.



