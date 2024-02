14 Şubat Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler - En güzel ve en romantik Sevgililer Günü filmleri için öneriler

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sinema salonlarının yanı sıra evde, huzurlu ortamda film izleme fikri çok sayıda kişi için güzel ve farklı bir keyiftir. Tek bir film bile kişilerin hayatını değiştirebilir! İnsanlar kendilerini derinden etkileyen, ağlatan ya da güldüren filmleri asla unutmazlar. İnsanların karakterleri sevdiği filmlerden hatta hayalleri bile sürekli izledikleri filmlerden anlaşılabilmektedir. Film izlemek kimisinin hobisi, kimisinin de sıkıntılardan kaçmak için kullandığı bir hayal dünyasıdır. Filmler 2 veya 3 saat sürse de bazen izleyecek film bulmak filmin süresinden daha uzun sürebilmektedir! Sevgililer Günü'nde; sevgilisi ile, arkadaşları ile ya da tek başına film izlemek isteyenler ise etkileyici film arayışına girerler.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler nelerdir?

Takvimler 14 Şubat tarihini gösterdiği zaman sevgilisi ile film izlemek isteyenler, sevgilimle hangi filmi izleyebilirim sorusunun cevabını internette aramaya başlar. Zira gerçekleştirilebilecek en romantik aktivitelerin başında film izlemek yer alır. Büyük bir özen ile hazırlanan sevgili ile izlenecek romantik filmler listesinden film seçmek bu özel günün en keyifli şekilde geçmesini sağlayabilir. Sevgililer Günü'nde izlenebilecek filmler arasında dönem filmleri de sıklıkla tercih edilir. 14 Şubat'ta izlenebilecek filmler ise şu şekildedir:

Far from the Madding Crowd / Çılgın Kalabalıktan Uzak

Film 19. yüzyılda geçmektedir. Bu dönemde kadınların davranışlarını sınırlandıran pek çok kural mevcuttur. Başroldeki karakter ise bu kuralları hiçe sayar ve istediği özgür hayatı yaşamaya başlarlar. Bu sırada duyguları ve karşı koyulamayan aşkı bulmak da kaçınılmaz olur. Far from the Madding Crowd / Çılgın Kalabalıktan Uzak, Sevgililer Günü için film arayanların mutlaka şans vermesi gereken filmlerden biri olarak öne çıkar.

Belle

Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenilen Belle, köleliğin hâlâ sürdüğü döneme ait bir filmdir. İngiltere Mahkemesi Başkanı'nın oğlu bir gün siyahi bir kadından doğma kızı ile ortaya çıkar. Küçük kızı kendi sınıflarına uygun bir şekilde büyütseler de teninin rengi Belle’in özgürlüğünü sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla insanların ona ön yargılı yaklaşmasına neden olur. Evlilik çağı gelen Belle tüm kalıpları, alışılagelmiş formaliteleri aşarak hayatının aşkını bulacaktır.

Pride & Prejudice / Aşk ve Gurur

En iyi aşk filmleri hangisi diye soranlar için klasik olan Aşk ve Gurur en iyi seçeneklerden biridir. Film Jane Austen kitabının uyarlamasıdır. Anneleri 5 kız kardeşi zengin kısmetler ile evlendirmek için çabalamaktadır. Sevgiliyle izlenecek filmler arasında başta gelen bu filmde ise başrol evlenememek için elinden geleni yapmaya hazırdır. Ancak o hazır olsa da aşk isteğe bağlı gelişmemektedir. Romantik filmler arasında kült olarak bilinen Aşk ve Gurur, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürükleyici bir film keyfi yaşatacaktır.

Sevgililer Günü için romantik filmler

Sevgililer Günü filmleri arasında en çok aşk filmleri tercih edilir. Romantik ne izlemeli diye soranlar için sevgiliyle izlenebilecek romantik filmler listesi şöyle sıralanır:

Her (Aşk)

Karısından ayrıldıktan sonra yalnız yaşayan yazar Theodore, yeni bir işletim sisteminin yapay zeka programında Samantha ile tanışır. Görüntüsü olmayan, yalnızca sesi duyulan Samantha, yalnızlık içinde sıkılan Theodore ile hayat üzerine derin sorgular içeren sorularını yönelttikçe ikisi birlikte bambaşka bir yaşam biçimine doğru ilerler. Majör depresyon yaşayan Theodore, yapay zeka ürünü olan Samantha ile bu süreçte çok şey yaşayacaktır.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan)

Bu filmde Jim Carrey, ayrıldığı sevgilisine dair anıları sildiren Joel Barish’i canlandırmaktadır. 2 yıldır ilişki yaşadığı Clementine’e dair tüm hatıraları tıbbi yöntemle sildirmek isteyen Barish, bu süreç devam ederken ilişkideki mutlu anları uykusunda yeniden yaşamaya başlar, duygularına kayıtsız kalamaz ve hafıza silme işlemine müdahale etmek ister. Çünkü pişman olmuştur!

Sense and Sensibility (Aşk ve Yaşam)

Sensibility adlı basılmış ilk romanından aynı isimle uyarlanan film, Türkçe’ye Kül ve Ateş, Aşk ve Yaşam olarak farklı şekillerde çevrilmiştir. Filmin konusunu Mr. Dashwood’un öldükten sonra mirasının dönem yasaları gereği eski eşinden olan oğlu John’a verilmesi sonrası eşi, Elinor, Marianne ve Margaret isimli 3 kız kardeşin hayatının tepetaklak olması oluşturmaktadır. John ve geçimi zor eşinin mirasını aldıktan sonra babasının evine taşınmasıyla olay döngüsü devam eder. Kızların sınıfsal olarak fakirleşmesi ise onların evlilik geleceklerini de yakından etkileyecektir.

Zaman Yolcusunun Karısı

Audrey Niffenegger’in aynı adlı romanından uyarlanan The Time Traveler’s Wife filmi, kütüphaneci Henry DeThamble’ın genetik bir hastalık nedeniyle zamanda yolculuk yapmasını, bu süreçte Clare Abshire adındaki bir ressama aşık olmasını konu alır. Romantik ve fantastik aşk hikâyesinde Clare ve Henry’nin her şeye rağmen ilişkilerini sürdürme çabaları sizi filmin sonuna dek soluksuz ekrana kilitleyecektir.

Perfect Sense (Yeryüzündeki Son Aşk)

Michael ilişkilerde bağlanma sorunu yaşayan ama yemek pişirme konusunda usta olan bir aşçıdır. Soğuk yapıda ama işinin ehl-i doktor Susan ise uzun süredir özel hayatına kimseyi sokmadan, kendisini sadece işine adamıştır. Susan ve Michael yakınlaşırken, tüm dünyada insanların duygularını yok eden bir salgın hastalık ortaya çıkar. İnsanlar sevme yetilerini bir anda kaybederken Susan ve Michael'ın aşkı hayata tutunabilecek midir?

Sevgiliyle izlenecek filmler Netflix

Us and Them

Daha önceden trende tanışmış ve yıllar içinde gelişen bir bağ kurmuş 2 kişinin, bir ayrılık sonrası tekrar birbirlerine bağlanmasını ve aralarındaki sevgiyi sorgulamasını konu alan, başrollerini Dongyu Zhou ve Boran Jing'in paylaştığı Çin yapımı Us and Them filmi dikkat çeken bir romantik dram hikayesidir.

Irreplaceable You (Senin Gibisi Yok)

Küçüklükten itibaren birbirini tanıyan ve her anlarında birbirlerinin yanında olan Abbie (Gugu Mbatha-Raw) ve Sam (Michiel Huisman) için her şey çok güzel devam ederken; Abbie'ye kanser tehşisi konulur. Abbie, hastalık haberinin şokunu atlattıktan sonra, nişanlısı Sam'i düşünerek hastalığını saklama kararı alır ve nişanlısı Sam için müstakbel bir kız arkadaş aramaya başlar.

The Kissing Booth (Delidolu)

En yakın arkadaşı Lee'nin abisi ve gizli aşkı olan Noah ile ilk öpüşmesini gerçekleştiren Elle, Lee ile arkadaşlıklarının kuralını çiğnemiştir. Elle artık bir tercih yapmak mecburiyetindedir: Ya kalbinin sesini dinleyip Noah ile birlikte olacaktır ya da Lee ile arkadaş kalıp abisinden uzak duracaktır.

Sevdiğim Tüm Erkeklere

Lara Jean'in (Lana Condor) aşk hayatı, asla açılamadığı 5 çocuğa hiçbir zaman göndermeyeceği 5 aşk mektubunun gizemli bir şekilde gönderilmesi ile kontrolden çıkmıştır. Artık sevmiş olduğu bütün erkekler, Lara'nın kendileri hakkındaki düşüncelerini bilmektedir. Mektupları kimin gönderdiği ise belirsizdir.

When We First Met (İlk Tanıştığımız Gece)

Noah bir partide görür görmez aşık olduğu Avery ile arkadaşça bir ilişki sürdürmektedir. Bir süre sonra Avery, başka biri ile nişanlanır ve yakın arkadaş oldukları için Noah da bu törende yer almak durumunda kalır. Üzgün olan Noah, her şeyi başa sarmak, Avery ile yine tanışıp onun isteyebileceği gibi bir adam olmayı diler ve bu dileği, zamanda yolculuk yapmasını sağlayan bir fotoğraf kabini içerisinde gerçek olur. Noah'ın durmaksızın Avery'i kendine aşık etme çalışmaları ile her seferinde yeni komik hikaye ortaya çıkar.